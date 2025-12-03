Menü Kapat
Benim Sayfam
14°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaşlı efsanevi eski futbolcu Faruk Karadoğan hayatını kaybetti!

Beşiktaş, kulübün efsanevi isimleri arasında yer alan ve Siyah-beyazlı takımda 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan efsanevi eski futbolcusu Faruk Karadoğan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaşlı efsanevi eski futbolcu Faruk Karadoğan hayatını kaybetti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 14:56

Kulübü, 1965 ile 1972 yılları arasında takımda forma giyen ve Siyah-beyazlı formayla 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan efsanevi futbolcu Faruk Karadoğan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaşlı efsanevi eski futbolcu Faruk Karadoğan hayatını kaybetti!

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1965-72 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemde kazandığımız iki lig şampiyonluğunda emeği bulunan efsane futbolcularımızdan Faruk Karadoğan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Faruk Karadoğan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

https://x.com/Besiktas/status/1996141016881979459?s=20

KARİYERİNDE FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR

77 yaşında yaşamını yitiren efsanevi isim kariyeri boyunca Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Adanaspor'da forma giymişti. Faruk Karadoğan, A Milli Takım'da da forma giydi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

(TFF), Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 14'ü A Milli Takım, 11'i Ümit Milli Takım ve 12'si de U18 Milli Takımı olmak üzere toplam 37 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Faruk Karadoğan, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra Adanaspor, Gençlerbirliği ile Çukurova İdman Yurdu Spor kulüplerinde oynamış ve toplamda 2 kez Süper Lig şampiyonluğu, 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve 1 kez de RCD Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Merhum Faruk Karadoğan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Beşiktaşlı efsanevi eski futbolcu Faruk Karadoğan hayatını kaybetti!
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#türkiye futbol federasyonu
#Türk Futbolculari
#Faruk Karadoğan
#Anadoluspor
#Spor
