Dağın yamaçlarında toplanıyor, geçim kaynağı oldu! Kilosu 70 TL

Çanakkale’de Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan mantarlar geçim kaynağı oldu. Önemli bir gelir kaynağı olan kanlıca mantarını toplamak için dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, Kaz Dağları'na akın ediyor.

KİLOSU 70-100 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Halk arasında bölgede 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarı ilçe pazarında kilosu 70 ile 100 lira arasında satılıyor. Bu yıl bol olması sebebiyle mantar köylünün gelir kapısı olurken, pazarda satın alınan mantarlar evlerde lezzetli bir yemek çeşidi olarak sofralarda yerini alıyor.

Kanlıca mantarının kendilerinin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Akçakıl Köyü Muhtarı Erhan Saldıran, "Kaz Dağları'na gidip topluyoruz. Allah bin bereket versin, mantar geçim kaynağımız oldu. Bu yıl çok mantar var" dedi.