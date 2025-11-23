Uzmanından kritik mantar uyarısı: Güvenilir değil, yemeyin!

Uzm. Dr. Tanımlı, mantarların görünüş, koku veya tatlarına bakılarak zehirli olup olmadığının anlaşılamayacağını belirterek, pişirmenin de zehri ortadan kaldırmadığını söyledi. Bazı zehirli mantarlarda belirtilerin çok geç ortaya çıkabileceğini ifade eden Tanımlı, "Kendinizi iyi hissetmeniz güvende olduğunuz anlamına gelmez. Mantar zehirlenmesi saatler içinde karaciğer ve böbrek yetmezliğine ilerleyebilir" açıklamasında bulundu.