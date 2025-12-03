Trump'ın toplantıdaki hareketleri akıllara o sözleri getirdi! 'Uykucu Joe' oldu 'Uykucu Trump'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlenen Kabine toplantısındaki hareketleri dünya basınına damga vurdu.

İki saatten uzun süren toplantı sırasında bakanlar sunumlarını gerçekleştirirken Trump'ın yorgun görünüşü, göz kapaklarını açık tutamaması ve koltuğuna yaslandığı anlar anbean kameralara yansıdı.

'UYKUCU JOE' SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Trump'ın bu görüntüleri sonrası bir zamanlar eski başkan Joe Biden için söylediği "Uykucu Joe" sözleri akıllara geldi.