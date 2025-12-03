Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkler kahveye ömürleri boyunca ne kadar ödüyor? Dikkat çeken ikinci el otomobil detayı

Aralık 03, 2025 14:43
1
Türkler kahveye ömürleri boyunca ne kadar ödüyor? Dikkat çeken ikinci el otomobil detayı

Türkiye'de kahve tüketimi özellikle son yıllarda çok arttı. Tüketim henüz Avrupa ülkeleriyle boy ölçüşmese de bir ömür boyunca kahveye hatırı sayılır bir para ödüyoruz. 

Türk kahvesinin 40 yıl hatırı varken filtre kahvenin ikinci el bir otomobil kadar fiyatı olduğu görülüyor. 

İşte Türklerin yükselen kahve tüketim alışkanları ve maliyet hesaplaması... 

2

Lüksemburg'un günde beş kupayı aşan tüketimle zirveye yerleştiği çarpıcı listede, Türkiye'nin geleneksel çay kültürü mirasına rağmen kahveye olan ilgisi ve genç nüfusun etkisiyle yükselen bir pazar olduğu görülüyor.

 

3

Peki Türkiye'de bir kişi ömür boyu kahve tüketimi için ne kadar harcama yapıyor?

65 ülkeyi kapsayan küresel kahve tüketimi raporu, alışkanlıkların coğrafi farklılıklarını gözler önüne seriyor. Verilere göre, günlük kişi başına kahve tüketiminde ilk 10 sıranın tamamı Avrupa ülkelerinden oluşuyor.

4

Raporda ayrıca, ortalama yaşam süresi boyunca (75 yıl baz alınarak) bir kişinin kahveye harcadığı toplam tutar da hesaplanıyor. Bu harcama listesinin zirvesi, günlük tüketim sıralamasını yansıtırken, fiyatların ve yaşam tarzının maliyeti üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Buna göre, bir ömür boyu kahveye en çok para harcayan ülke, 425 bin 618 dolar ile Lüksemburg oldu. Bu ülkeyi sırasıyla şu ülkeler takip etti:

• 335 bin 756 dolar ile Finlandiya

• 255 bin 900 dolar ile Norveç

• 241 bin 250 dolar ile Danimarka

• 216 bin 863 dolar ile İsveç

5

En çok harcama yapan ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise şunlar:

• 211 bin 591 dolar ile İsviçre

• 149 bin 153 dolar ile Avusturya

• 123 bin 548 dolar ile Hollanda

• 116 bin 92 dolar ile Yunanistan

• 109 bin 303 dolar ile Almanya

6

Türkiye, bu harcama listesinin üst sıralarında yer almasa da, harcama verilerinde ülkeye özgü bir durum dikkat çekiyor.

Rapora göre, Türkiye'de günlük kişi başı kahve tüketiminin, 0,31 bardak olduğuna yer verilirken, bir kişi ömür boyu ortalama 6450 bardak kahve içtiği aktarılıyor.

Bir bardak kahvenin ortalama 1,54 dolar maliyetinin olduğu aktarılan raporda, Türkiye'de bir kişinin kahveye ömür boyu harcadığı paranın 9932 dolar (Yaklaşık 415 bin TL) olduğu ifade ediliyor.

7

Türkiye'de evde hazırlanan geleneksel Türk kahvesi maliyetinin, ticari zincirlerdeki espresso bazlı içeceklere kıyasla 5-6 kat daha düşük olması, harcama kalemlerini farklılaştırıyor.

Bu durum, kahvenin sosyal bir lüksten ziyade, ev merkezli bir ritüel olarak günlük hayatın temel bir parçası olmaya devam ettiğini gösteriyor.

8

İKİNCİ EL BİR OTOMOBİLE DENK GELİYOR 

Türklerin 415 bin liralık kahve harcaması dikkate alındığında, çevrimiçi otomobil sitelerinde 2004-2008 arası farklı modellerde birçok otomobilin bu fiyat seviyesinden alınabildiği görülüyor. 

 

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.