Türkler kahveye ömürleri boyunca ne kadar ödüyor? Dikkat çeken ikinci el otomobil detayı

Raporda ayrıca, ortalama yaşam süresi boyunca (75 yıl baz alınarak) bir kişinin kahveye harcadığı toplam tutar da hesaplanıyor. Bu harcama listesinin zirvesi, günlük tüketim sıralamasını yansıtırken, fiyatların ve yaşam tarzının maliyeti üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Buna göre, bir ömür boyu kahveye en çok para harcayan ülke, 425 bin 618 dolar ile Lüksemburg oldu. Bu ülkeyi sırasıyla şu ülkeler takip etti:

• 335 bin 756 dolar ile Finlandiya

• 255 bin 900 dolar ile Norveç

• 241 bin 250 dolar ile Danimarka

• 216 bin 863 dolar ile İsveç