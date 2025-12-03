Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Telefon bataryası patladı, Kartal ailesi ölümden döndü! Evden son görüntüler yürek burktu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde patlayan telefon bataryası sebebiyle Kartal ailesi ölümden döndü. Ev yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.

Yüksekova ilçesinde Güngör Mahallesi’nde Kartal ailesinin evinde tehlikeli bir olay yaşandı. Gece saat 02.00-03.00 sırlarında, ailenin büyük kızı Özlem Kartal’ın şarja takılı olan telefonunun bataryası bomba gibi patladı, yatak alev aldı.

Telefon bataryası patladı, Kartal ailesi ölümden döndü! Evden son görüntüler yürek burktu

Yangını fark eden Özlem Kartal, hızla odadan ayrılarak mutfağa kaçtı. Çığlık sesleriyle uyanan anne Meyan Kartal, evin içinde hızla yayılan yoğun dumanı fark etti. Koşarak odaya giren anne Kartal, alevlerle mücadele ederken aynı zamanda çocuklarını da güvenli alana, balkona çıkarmaya çalıştı. sırasında yoğun dumana maruz kalan Meyan Kartal, belediye, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ağır koku ve duman nedeniyle Kartal ailesi, akrabalarının yanına sığınmak zorunda kaldı.

Telefon bataryası patladı, Kartal ailesi ölümden döndü! Evden son görüntüler yürek burktu

"HAYIRSEVERLERDEN BİR ÇARE İSTİYORUM"

Sabah saatlerine kadar hastanede tedavi gören anne Kartal, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Dün gece saat 2-3 gibi uyandığımda evin içinde yoğun bir duman olduğunu hissettim. Odaya girdiğimde telefonun patladığını ve yatağın alev aldığını gördüm. Benim tek korkum; ben bir kızımı kaybettim, bunu da kaybetseydim inan ben de hayatımı kaybederdim" dedi.

Telefon bataryası patladı, Kartal ailesi ölümden döndü! Evden son görüntüler yürek burktu

Kocası engelli olan ve dokuz çocuğuna aldığı maaşla bakmaya çalıştığını belirten Meyan Kartal, evlerinin daha önce hayırsever ve devlet desteğiyle yapıldığını ancak bu yangın felaketiyle birlikte yeniden mağdur olduklarını ifade etti.

Telefon bataryası patladı, Kartal ailesi ölümden döndü! Evden son görüntüler yürek burktu

9 ÇOCUĞUYLA AKRABALARINA SIĞINDI

Akrabalarının yanına sığınmak zorunda kaldıklarını anlatan Kartal, "Şimdi dokuz çocuğumla birlikte yakın akrabamın evindeyim. Evime giremiyorum, her yer yanmış ve ağır bir koku var. Eşim engelli, dokuz çocuğum var" ifadelerini kullandı. Meyan Kartal hayırsaverlerden destek beklediğini kaydetti.

Telefon bataryası bomba gibi patladı
