Ankara'daki lisede skandal görüntüler sonrası bakanlık harekete geçti

Ankara’da bir lisede kaydedilen görüntüler viral oldu. Çankaya'da bulunan bir lisede ders saati içerisinde bazı öğrencilerin sınıf düzenini bozan ve öğretmenlerine yönelik alaycı tavırlar içeren görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, görüntülere konu olaya ilişkin okul müdürlüğünce ilgili öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlatıldı.

Konunun Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettikleri, ders anlatımını bilerek sabote ettikleri ve zaman zaman saygısızca tavırlar sergiledikleri görülüyor.

Videoda öğretmenin durumu sakinleştirmeye çalıştığı ancak öğrencilerin davranışlarını sürdürdüğü dikkat çekiyor.