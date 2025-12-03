Menü Kapat
14°
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

DEM Parti'den Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama!

DEM Parti İmralı heyeti, terörist başı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen 4 saatlik görüşmeye dair açıklama yaptı. Açıklamada, terörist başı Öcalan'ın değerlendirmelerine yer verildi.

DEM Parti'den Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 13:03

İmralı heyeti, terörist başı ile gerçekleştirilen görüşmeye dair açıklama yaptı. Görüşmenin 4 saat sürdüğü belirtilen açıklamada, Öcalan'ın TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkındaki görüşlerini paylaştığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Aralık 2025 tarihinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile 4 saate yaklaşan bir görüşme yaptık. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen TBMM Komisyon görüşmesinin pozitif etki ve sonuçları karşılıklı değerlendirildi. Öcalan, yakın zamanda yoğunlaşan süreç karşıtı söylem ve çıkışlar hakkında geçmiş çözüm girişimlerine karşı geliştirilen sabotaj girişimlerini anımsattı. Bu süreçlerin tümünde karşılaşılan bir durum, bir habitus olarak darbe mekaniğine dikkat çekti. Bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam oluşturma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı. ‘Günümüzde norm dışı güçlerin taşıyıcılığını bu çevreler yapmaktadır. Diğer yandan Türkiye'nin ilk yüzyılına damgasını vuran bir kültür, bir siyaset tarzı, gizli-açık bir örgütlenme biçimi olan darbe geleneğini aşmaya dönük siyasi ve toplumsal bir irade de güçleniyor' diyerek şu değerlendirmede bulundu: ‘İçinde bulunduğumuz geçiş sürecinde özgün ve bütüncül hukuka dayalı bir barış yasasının gerçekleşmesi ile siyasi şiddet ve demokrasi dışı müdahale olgusu Türkiye gündeminden çıkacaktır. Buna barış yüzyılına geçiş yasası da diyebiliriz. 27 Şubat açıklamamız bu açıdan da yol gösterici bir programdır. Bu doğrultuda atılan adımların tümü, aldığımız sorumluluğun ve bu topraklarda kardeşçe, birlikte yaşama hedefimizin açık ifadeleridir. Türkiye'de yönetim ve iktidar şansını doğru kullanmak isteyen her siyasal ve toplumsal kesimin siyasal sorunlara tutarlı yaklaşması ve demokratik çözüme ortak olması gerekir. Bu süreç, Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle inşa sürecidir. Bu yönde ilerlemekte olan sürece dönük güçlü iradeye ve kararlı duruşa sahip olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.'

