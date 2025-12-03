Üniversiteli gencin esrarengiz ölümü! Cesedi yol ortasında bulundu

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi girişinde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Araştırma sonucu bu kişinin, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. olduğu anlaşıldı.

Koldash S'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.