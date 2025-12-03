Ankara'daki lisede skandal görüntüler! Öğretmene yaptıkları terbiyesizlikler şoke etti

Ankara'da bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Öğrencilerin öğretmenleri ile dalga geçtiği anlar pes dedirtti.

ÖĞRETMENLE DALGA GEÇTİLER

Bir Anadolu Lisesi'nde kaydedildiği iddia edilen görüntüler infiale neden oldu. Öğrencilerin saygısız ve pişkin tavırlarla öğretmenin etrafını sarması ve alaycı bir üslupları tepkilere neden oldu.

TÜM ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Öğretmenin ise tüm çabalarının yetersiz kaldığı görüldü. Görüntülerde 2 erkek öğrencinin öğretmenin masasına gittiği, öğretmeni fıstık diyerek kafasından öptüğü görüldü.