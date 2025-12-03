Ankara'daki lisede skandal görüntüler! Öğretmene yaptıkları terbiyesizlikler şoke etti

Kategoriler
Ankara'da bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Öğrencilerin öğretmenleri ile dalga geçtiği anlar pes dedirtti.
Bir Anadolu Lisesi'nde kaydedildiği iddia edilen görüntüler infiale neden oldu. Öğrencilerin saygısız ve pişkin tavırlarla öğretmenin etrafını sarması ve alaycı bir üslupları tepkilere neden oldu.
Öğretmenin ise tüm çabalarının yetersiz kaldığı görüldü. Görüntülerde 2 erkek öğrencinin öğretmenin masasına gittiği, öğretmeni fıstık diyerek kafasından öptüğü görüldü.