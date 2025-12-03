Menü Kapat
Kastamonu
14°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Funda Coşkun'un şüpheli ölümü! Saniyeler önce 112'yi arayıp yardım istemiş: Ailenin telefonları incelenecek

Kastamonu'da balkondan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Funda Çoşku'nun şüpheli ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Funda'nın ve ağabeyinin cep telefonunun incelenmesini talep etti. Öte yandan genç kadının olay yaşanmadan önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi.

'nun ilçesinde 22 Eylül 2023 tarihinde yaşanan olayda; 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, evinin balkonundan düştü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Funda Coşkun'un şüpheli ölümü! Saniyeler önce 112'yi arayıp yardım istemiş: Ailenin telefonları incelenecek

OLAYDAN ÖNCE 112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ

Funda Coşkun'un ölümüyle devam eden soruşturmada, genç kadının olay yaşanmadan önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan Funda Coşkun'un ağabeyi F.C. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan açıldı.

Funda Coşkun'un şüpheli ölümü! Saniyeler önce 112'yi arayıp yardım istemiş: Ailenin telefonları incelenecek

ABİSİNİN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede savunma yapan genç kadının abisi F.C., "Ben, telefonun pin kodunu hatırlayamadım. Annem pin kodunu bilebilir. Ona da soralım. Biliyorsa söylesin, telefon incelensin" dedi. Funda Coşkun'un annesi N.C. ise, "Kızım telefonunun pin kodunu sürekli değiştiriyordu. En son ne yaptı, bilmiyorum. Ne oğlumun ne de Funda'nın pin kodlarını bilmiyorum" diye konuştu.

Funda Coşkun'un şüpheli ölümü! Saniyeler önce 112'yi arayıp yardım istemiş: Ailenin telefonları incelenecek

TELEFONU İNCELENECEK

Sanık F.C.'nin avukatı da, iddia makamının talebine katıldıklarını ifade ederek, kendilerinin de cep telefonları üzerindeki gerekli incelemelerin yapılmasını istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, cep telefonlarının incelenmesi için flash belleklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesini kararlaştırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

