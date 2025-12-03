Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Tost yaparken fenalaştı! Saatler sonra gözünü morgda açtı

İngiltere'de 54 yaşındaki Olive Martin, evde nöbet geçirdikten sonra acil servis tarafından hastane yerine morga götürüldü. Morg personeli, Martin'in hala hayatta olduğunu fark etti. Ailesi mahkemede hastaneye ulaştırılmasının gecikmesinin Martin'in ölümüne sebep olup olmadığını sorgularken, bir yandan da adalet arıyor.

Tost yaparken fenalaştı! Saatler sonra gözünü morgda açtı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 14:27

'nin Darlington kasabasında yaşayan 54 yaşındaki Olive Martin adındaki kadın sabah işe gitmeden önce kahvaltı yapmak için tost makinesine ekmekleri koyduktan sonra olduğu yere yığıldı.

54 yaşındaki kadının o halini gören aile üyeleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Martin, tedavi için acil servise götürülmesi gerekirken Darlington Hastanesi morguna nakledildi. Çok geçmeden morg personeli kadının hala hayatta olduğunu fark etti.

Daily Mail'in haberine göre, aile üyeleri çok geçmeden yapılan bu büyük hata sonrası mahkemenin yolunu tuttu. Adli tabip Jeremy Chipperfield, geçtiğimiz günlerde mahkemede Martin'in ölüm nedeninin "bir süre sonra da olsa" beyin hasarı olduğunu ifade etti.

Ailesini temsil eden Tom Barclay Semple isimli avukat, 54 yaşındaki kadının iki saat boyunca "hiçbir tedavi görmediğini" dile getirerek, morg yerine doğrudan hastaneye götürülseydi sonucun farklı olup olmayacağını sordu.

Tost yaparken fenalaştı! Saatler sonra gözünü morgda açtı

"ÖLÜMÜ ÖNLENEBİLİR MİYDİ?"

Semple mahkemede, "Bu tedavi nasıl olmalıydı? Ölümü önlenebilir miydi veya anlamlı bir şekilde uzatılabilir miydi?" diye sorular yöneltti.

Barclay Semple, bu soruların cevaplarının acil servis veya yoğun bakımdan bir uzman tanık tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Adli tabip ise mahkemeye, Martin'in evinde bulunduğunda ne kadar süredir oksijensiz kaldığını bilmediğini ifade etti.

Ancak Barclay Semple, "Olive Martin mutfağında bulunduğunda tost makinesine tost koyduğunu biliyoruz. O gün işe gitmesi gerekiyordu. Eğer nöbeti o sırada geçirdiyse, bundan bir sonuç çıkarabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Kuzeydoğu Ambulans Servisi'ni temsil eden James Donnelly, mahkemeye Martin'in “morgda bazı yaşam belirtileri gösterdiğinin” gözlemlendiğini söyledi.

Mahkemede Durham Emniyet Teşkilatı'nı temsil eden John Gray, mahkemeye “beyin fonksiyonu” ve Martin'in “sözlü veya kavrayarak uyaranlara tepki verdiği” yönünde kanıtlar olduğunu söyledi.

13 Ekim 2023 tarihinde yaşanan bu olay sonrası duruşma 30 Ocak 2024 tarihine ertelendi. Durham Emniyet Teşkilatı, o sırada ölümü soruşturdu, ancak cezai kovuşturma yapılmayacağını doğruladı.

ETİKETLER
#İngiltere
#Hastane Hatası
#Yanlış Ölüm Tespiti
#Morg Hatası
#Olive Martin
#Darlington
#Dünya
