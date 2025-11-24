At üzerinde korkunç ölüm! Çıktığı gezintiden geriye dönemedi

Karacaali köyünde 46 yaşındaki Emrah Kavlak at tutkusuyla biliniyordu. O gün de kendisine ait atla gezinti çıkmıştı. Fakat Kavlak o gezintiden geriye dönemedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavlak, gezinti sırasında elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kavlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.