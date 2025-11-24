At üzerinde korkunç ölüm! Çıktığı gezintiden geriye dönemedi

Kategoriler
İstanbul
Karacaali köyünde 46 yaşındaki Emrah Kavlak at tutkusuyla biliniyordu. O gün de kendisine ait atla gezinti çıkmıştı. Fakat Kavlak o gezintiden geriye dönemedi.
Kavlak, gezinti sırasında elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kavlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.