Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı! Kaza anı kamerada

Karadeniz Ereğli - Gülüç mevki Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama araç çarptı. Olay anı, bölgede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülere göre önce yolun kenarına gelen Salih G., bir süre sonra yolun karşısına geçmek istedi. Ancak aracın geldiğini fark etmeyen yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle savruldu. Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastane yetkilileri, Salih G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Polis ekipleri ise plakası öğrenilemeyen ve kazaya karışan araç sürücüsünü tespit ederek olayla ilgili çalışma başlattı.