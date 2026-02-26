Menü Kapat
TGRT Haber
 Özge Sönmez

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler alev aldı: 'Türk çeliğinden irade'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Galatasaray, Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi. Juventus turnuvaya veda ederken, dünya basını da Galatasaray'ı konuştu.

26.02.2026
08:15
26.02.2026
08:39

EFA son 16 play-off etabının rövanş maçında 'a uzatmalarda 3-2 yenilen , ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Juventus, 37. dakikada Manuel Locatelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devrenin devamında başka gol olmadı ve Juventus, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Juventus, devrenin başlarında 10 kişi kalmasına rağmen oluşturduğu tehlikeli ataklarla goller buldu. Federico Gatti ile 70. dakikada ağları havalandıran ev sahibi ekip, 82. dakikada da Weston McKennie ile durumu 3-0'a getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler alev aldı: 'Türk çeliğinden irade'

Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

DÜNYA GALATASARAY'I KONUŞTU

Juventus turnuvaya veda ederken dünya basının gündeminde de Galatasaray vardı. İtalya'daki rövanşın ardından basın sarı-kırmızılılardan övgüyle bahsetti.

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler alev aldı: 'Türk çeliğinden irade'

"GALATASARAY, AVRUPA'YA KORKU SALDI"

Bild, "Juventus mucizeyi gerçekleştirdiğini sandığı anda Galatasaray'ın Türk çeliğinden iradesi devreye girdi. 3-0'dan sonra bile dağılmayan bir Galatasaray, Avrupa'ya korku saldı." ifadelerini kullandı.

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler alev aldı: 'Türk çeliğinden irade'

"ALLİANZ STADI UZUN SÜRE SONRA BÖYLESİNE BİR RUH GÖRDÜ"

La Gazzetta dello Sport: "10 kişilik Juve imkansızı başardı, 3-0’ı buldu ama Osimhen ve Barış Alper’in hançer darbelerine engel olamadı. Juve elendi ama Allianz Stadı uzun süre sonra böylesine bir ruh gördü." yorumunu yaptı.

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler alev aldı: 'Türk çeliğinden irade'

"SİYAH-BEYAZLI MUCİZE YARIM KALDI"

Corriere dello Sport: "Siyah-Beyazlı Mucize Yarım Kaldı." Juventus’un eksik kalmasına rağmen gösterdiği direnci öven gazete, Galatasaray’ın "Avrupa genetiğinin" en kritik anda devreye girdiğini vurguladı.

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler alev aldı: 'Türk çeliğinden irade'

"KAOTİK BİR GÜN"

ESPN: "Galatasaray, Juventus'u eledi ve kaotik bir günü taçlandırdı."

Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler alev aldı: 'Türk çeliğinden irade'

"OSİMHEN VE BARIŞ ALPER, STADYUMU SUSTURDU"

La Gazzetta dello Sport: "Juventus, Galatasaray karşısında geriye düşmesine rağmen umutlandı. Ancak uzatma dakikalarında çöktü. Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Uzatmalarda Osimhen ve Barış Alper, stadyumu susturdu."

"GÖZYAŞLARI HER ŞEYİ ANLATTI"

Tuttosport: "Muhteşem bir maçtı ama Juventus'a yetmedi! Juventus; 90 dakika boyunca hakemden, VAR'dan ve Galatasaray'dan daha iyiydi. Son sözü Osimhen söyledi. Böyle bir gecede, başları dik bir şekilde de olsa elenmiş olmak zor. Maç sonunda Locatelli ve Thuram'ın gözyaşları, Juventus'un bugün ne yaşadığını anlattı. Umarım sezonu kurtarmak için çok geç değildir."

