Dünya Juventus-Galatasaray maçını konuşuyor! Manşetler alev aldı: 'Türk çeliğinden irade'

EFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Juventus, 37. dakikada Manuel Locatelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devrenin devamında başka gol olmadı ve Juventus, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İkinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Juventus, devrenin başlarında 10 kişi kalmasına rağmen oluşturduğu tehlikeli ataklarla goller buldu. Federico Gatti ile 70. dakikada ağları havalandıran ev sahibi ekip, 82. dakikada da Weston McKennie ile durumu 3-0'a getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
Juventus turnuvaya veda ederken dünya basının gündeminde de Galatasaray vardı. İtalya'daki rövanşın ardından basın sarı-kırmızılılardan övgüyle bahsetti.
Bild, "Juventus mucizeyi gerçekleştirdiğini sandığı anda Galatasaray'ın Türk çeliğinden iradesi devreye girdi. 3-0'dan sonra bile dağılmayan bir Galatasaray, Avrupa'ya korku saldı." ifadelerini kullandı.
La Gazzetta dello Sport: "10 kişilik Juve imkansızı başardı, 3-0’ı buldu ama Osimhen ve Barış Alper’in hançer darbelerine engel olamadı. Juve elendi ama Allianz Stadı uzun süre sonra böylesine bir ruh gördü." yorumunu yaptı.
Corriere dello Sport: "Siyah-Beyazlı Mucize Yarım Kaldı." Juventus’un eksik kalmasına rağmen gösterdiği direnci öven gazete, Galatasaray’ın "Avrupa genetiğinin" en kritik anda devreye girdiğini vurguladı.
ESPN: "Galatasaray, Juventus'u eledi ve kaotik bir günü taçlandırdı."
La Gazzetta dello Sport: "Juventus, Galatasaray karşısında geriye düşmesine rağmen umutlandı. Ancak uzatma dakikalarında çöktü. Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Uzatmalarda Osimhen ve Barış Alper, stadyumu susturdu."
Tuttosport: "Muhteşem bir maçtı ama Juventus'a yetmedi! Juventus; 90 dakika boyunca hakemden, VAR'dan ve Galatasaray'dan daha iyiydi. Son sözü Osimhen söyledi. Böyle bir gecede, başları dik bir şekilde de olsa elenmiş olmak zor. Maç sonunda Locatelli ve Thuram'ın gözyaşları, Juventus'un bugün ne yaşadığını anlattı. Umarım sezonu kurtarmak için çok geç değildir."