Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan dorukta ancak saha dışında ortalık karıştı. Galatasaray'ın son 16 turu kapısını aralamak için İtalyan devi Juventus'a konuk olduğu play-off rövanş maçı öncesinde, stadyum çevresinde istenmeyen olaylar patlak verdi.

Dinle

Juventus - Galatasaray maçı öncesi tansiyon yükseldi! İtalyan polisi Galatasaray taraftarlarına müdahale etti Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 37

POLİS MÜDAHALESİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Torino'daki Allianz Stadyumu çevresinde toplanan binlerce sarı-kırmızılı taraftara, İtalyan güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk artarken, polisin taraftar grubunu dağıtmak ve kontrol altına almak için başvurduğu yöntemler gerginliği had safhaya çıkardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde arbede yaşandığı görülürken, bazı taraftarların yaralandığı iddia ediliyor.