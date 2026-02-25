Menü Kapat
Juventus - Galatasaray maçı öncesi tansiyon yükseldi! İtalyan polisi Galatasaray taraftarlarına müdahale etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi öncesi Torino karıştı. Juventus deplasmanına giden Galatasaray taraftarlarına, stadyum çevresinde İtalyan polisi tarafından sert müdahalede bulunuldu. Sahadaki dev randevu öncesi sokaklardaki gerilim tırmandı.

Juventus - Galatasaray maçı öncesi tansiyon yükseldi! İtalyan polisi Galatasaray taraftarlarına müdahale etti
25.02.2026
25.02.2026
25.02.2026

Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan dorukta ancak saha dışında ortalık karıştı. 'ın son 16 turu kapısını aralamak için İtalyan devi 'a konuk olduğu play-off rövanş maçı öncesinde, stadyum çevresinde istenmeyen olaylar patlak verdi.

Juventus - Galatasaray maçı öncesi tansiyon yükseldi! İtalyan polisi Galatasaray taraftarlarına müdahale etti

Juventus - Galatasaray maçı öncesi tansiyon yükseldi! İtalyan polisi Galatasaray taraftarlarına müdahale etti

POLİS MÜDAHALESİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Torino'daki Allianz Stadyumu çevresinde toplanan binlerce sarı-kırmızılı taraftara, İtalyan güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk artarken, polisin taraftar grubunu dağıtmak ve kontrol altına almak için başvurduğu yöntemler gerginliği had safhaya çıkardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde arbede yaşandığı görülürken, bazı taraftarların yaralandığı iddia ediliyor.

Juventus - Galatasaray maçı öncesi tansiyon yükseldi! İtalyan polisi Galatasaray taraftarlarına müdahale etti
