Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve Galatasaray karşılaşıyor. İstanbul'daki maçı 5-2 kazanan sarı kırmızılılar, Torino'da da avantajını korumayı ve son 16'da yer almayı hedefleyecek. Hakem Joao Pinheiro'nun düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu gece saat 23.00 itibarıyla başlayacak.

Dinle

Galatasaray Juventus deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 163

JUVENTUS-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, McKennie, Kenan.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Lang, Barış, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2026401760932208883?s=20

GALATASARAY'DA SON 16 İÇİN GERİ SAYIM!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İtalya devi Juventus ile mücadele edecek! Esasen ise Aslan; istediği skoru almasıyla birlikte, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takım arasına kalacak.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2025965122351501628?s=20

GALATASARAY 132. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ARENASINDA

Şampiyonlar Ligi tarihinde 131 karşılaşma oynayan Galatasaray; bu maçların 33’ünü kazanırken, 66’sını ise kaybetti. Ayrıca da temsilcimiz bu dönemde attığı 136 gole karşı, kalesinde ise 223 gol gördü.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN AVRUPA RAKAMLARI

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 35 maç oynadı. Halihazırda bu müsabakaların 14’ünden galip ayrılan Okan Buruk, 12 kez de mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY JUVENTUS'A KARŞI ÜSTÜN!

İki takım Avrupa’da bugüne kadar 7 kez karşılaşırken; Galatasaray 3 kez, Juventus ise 1 defa kazandı.

GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang; bugün sarı kart görmeleri durumunda, bir sonraki turun ilk maçında cezalı duruma düşecek.