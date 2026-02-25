Galatasaray Juventus deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve Galatasaray karşılaşıyor. İstanbul'daki maçı 5-2 kazanan sarı kırmızılılar, Torino'da da avantajını korumayı ve son 16'da yer almayı hedefleyecek. Hakem Joao Pinheiro'nun düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu gece saat 23.00 itibarıyla başlayacak.
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, McKennie, Kenan.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Lang, Barış, Osimhen.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İtalya devi Juventus ile mücadele edecek! Esasen ise Aslan; istediği skoru almasıyla birlikte, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takım arasına kalacak.
Şampiyonlar Ligi tarihinde 131 karşılaşma oynayan Galatasaray; bu maçların 33’ünü kazanırken, 66’sını ise kaybetti. Ayrıca da temsilcimiz bu dönemde attığı 136 gole karşı, kalesinde ise 223 gol gördü.
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 35 maç oynadı. Halihazırda bu müsabakaların 14’ünden galip ayrılan Okan Buruk, 12 kez de mağlubiyet yaşadı.
İki takım Avrupa’da bugüne kadar 7 kez karşılaşırken; Galatasaray 3 kez, Juventus ise 1 defa kazandı.
Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang; bugün sarı kart görmeleri durumunda, bir sonraki turun ilk maçında cezalı duruma düşecek.