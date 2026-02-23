Önder Özen, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın 1-1 berabere kaldığı müsabakanın detaylarına indi. Esasen ise Önder Özen, Fenerbahçe adına yapılmayan transferlere ve bugünkü etkilerine dikkat çekti.

Dinle

Önder Özen'den Fenerbahçe yönetimine sert mesaj: "Hayat öğretir" Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 120

ÖNDER ÖZEN'DEN FENERBAHÇE İÇİN SERT ÇIKIŞ: "HAYAT ÖĞRETİR"

"Bu maçı anlayabilmek için Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanına da bakmak gerekiyor. Avrupa'nın ne kadar etkilediği, ve ligimizin de Avrupa dönüşü ne kadar kırıcı olabildiğini gördüğümüz bir hafta oldu.

Fenerbahçe'ye bu fırsat daha ne kadar gelir bilmiyorum ama olabilecek en iyi zamandı! Fenerbahçe bunu elinin tersiyle itti! 90+5'te golü attı ama yediği gole bakarsak, stoper eksikliği dikkat çekti. Stopersizlikten gol yendi!

Matteo Guendouzi'ye geçişlerde çok ihtiyacın vardı ama savunmaya çekmek zorunda kaldın! Bu sürecin az kısmı Domenico Tedesco'ya yazsa da en büyük pay, takım planlamasını yapan kişiye ait! Ayrıca da bu maç bir yüksek tempo karşılaşması olarak planlanabilir lakin oynanamazdı.

Topun aşağıda olması lazımdı. Fred bugün ilk 11'de başlamadıysa, kafanızda bitmiş zaten ve Fred de gönderildiğini anlamıştır. Bu maçta, gönderdiğiniz adama sarıldınız. Orta sahada topla dönebilen tek oyuncunu stopere çektin! İlave olarak golü 90+5'te bulman forvetsizlikten, sonrasında yediğin gol ise stopersizlikten!

Sana bir bilen öğretemiyorsa, hayat öğretir. Yönetici olarak doğruyu göremezsen, hayat gösterir ve bazen ummadığın bir rakiple olur bu! Kendi taraftarın önünde olur."