Vinicius Junior imzayı atıyor: Real Madrid'de transfer kritiği tamamlandı!

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi sona erdi. Uzun zamandır Brezilyalı yıldızla orta yolu bulamayan Kral'ın Takımı, an itibarıyla ise Vinicius Junior ve menajeriyle yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından kulüp ile yıldız oyuncu arasındaki ilişkilerde gözle görülür bir iyileşme yaşandığı öne sürülürken, Vinicius Junior da 2030 yılına kadar sürecek olan yeni teklifi onayladı! Ayrıca da haberde, 25 yaşındaki Brezilyalı için maaşında da daha olumlu bir tavır takındığı ve Kylian Mbappe kadar kazanmamayı sorun etmediği aktarıldı.
Real Madrid'i Xabi Alonso'nun çalıştırdığı dönemde, Vinicius Junior genel gidişattan rahatsız olmuş ve oyundan alınma anlarında ciddi tepkiler göstermişti.
Real Madrid ile bu sezon 36 maça çıkan Vinicius Junior, 12 gol ile 11 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.