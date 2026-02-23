Galatasaray maçı öncesinde Juventus'ta dev ayrılık için geri sayım!

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta 5-2 mağlup olan Juventus, an itibarıyla fatura kesmeye hazırlanıyor. Halihazırda Luciano Spalletti ile beklediği çıkışı yakalayamayan Juventus, iç sahadaki olası bir Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte deneyimli antrenöre veda etmeyi tasarlıyor.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE JUVENTUS'TA DEV AYRILIK İÇİN GERİ SAYIM!

Luciano Spalletti ile art arda kötü sonuçlar alan ve 5 maçlık kazanamama serisi oluşturan Juventus'ta, yönetimden kritik bir karar geldi! Süreçten hiç memnun olmayan Juventuslu yöneticiler, takımdaki kötü gidişatın faturasını Luciano Spalletti'ye kesti ve Galatasaray maçını beklemeye başladı. Zira iç sahada yaşanacak bir mağlubiyet daha, Luciano Spalletti'nin kredisini de tüketmiş olacak.

LUCIANO SPALLETTI İLE JUVENTUS'UN SON 5 MAÇI

Como'ya 2-0 mağlubiyet!

Galatasaray'a 5-2 mağlubiyet!

Inter'e 3-2 mağlubiyet!

Lazio ile 2-2 beraberlik.

Atalanta'ya 3-0 mağlubiyet!

JUVENTUS'TA UZUN ZAMANDIR KAOS VAR

Geçtiğimiz yıllarda birçok farklı teknik direktörle çalışmasına rağmen istikrar yakalamakta zorlanan Juventus, Serie A'daki son şampiyonluğunu 6 sene önce yaşamıştı.