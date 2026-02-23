Menü Kapat
Galatasaray maçı öncesinde Juventus'ta dev ayrılık için geri sayım!

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Juventus, dev ayrılık için geri sayıma geçti. Esasen ise La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Juventus, Galatasaray maçında yaşanacak olan bir mağlubiyetle birlikte yeniden yapılanmaya gidecek.

'a Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta 5-2 mağlup olan , an itibarıyla fatura kesmeye hazırlanıyor. Halihazırda Luciano Spalletti ile beklediği çıkışı yakalayamayan Juventus, iç sahadaki olası bir Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte deneyimli antrenöre veda etmeyi tasarlıyor.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE JUVENTUS'TA DEV AYRILIK İÇİN GERİ SAYIM!

Luciano Spalletti ile art arda kötü sonuçlar alan ve 5 maçlık kazanamama serisi oluşturan Juventus'ta, yönetimden kritik bir karar geldi! Süreçten hiç memnun olmayan Juventuslu yöneticiler, takımdaki kötü gidişatın faturasını Luciano Spalletti'ye kesti ve Galatasaray maçını beklemeye başladı. Zira iç sahada yaşanacak bir mağlubiyet daha, Luciano Spalletti'nin kredisini de tüketmiş olacak.

Galatasaray maçı öncesinde Juventus'ta dev ayrılık için geri sayım!

LUCIANO SPALLETTI İLE JUVENTUS'UN SON 5 MAÇI

Como'ya 2-0 mağlubiyet!
Galatasaray'a 5-2 mağlubiyet!
Inter'e 3-2 mağlubiyet!
Lazio ile 2-2 beraberlik.
Atalanta'ya 3-0 mağlubiyet!

Galatasaray maçı öncesinde Juventus'ta dev ayrılık için geri sayım!

JUVENTUS'TA UZUN ZAMANDIR KAOS VAR

Geçtiğimiz yıllarda birçok farklı teknik direktörle çalışmasına rağmen istikrar yakalamakta zorlanan Juventus, Serie A'daki son şampiyonluğunu 6 sene önce yaşamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JUVENTUS'UN ALDIĞI EN SON KUPA HANGİSİ?
Çizme devi, 2023-2024 sezonunda İtalya Kupası'nı müzesine götürmüştü.
