Galatasaray maçı öncesinde Juventus'ta dev ayrılık için geri sayım!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta 5-2 mağlup olan Juventus, an itibarıyla fatura kesmeye hazırlanıyor. Halihazırda Luciano Spalletti ile beklediği çıkışı yakalayamayan Juventus, iç sahadaki olası bir Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte deneyimli antrenöre veda etmeyi tasarlıyor.
Luciano Spalletti ile art arda kötü sonuçlar alan ve 5 maçlık kazanamama serisi oluşturan Juventus'ta, yönetimden kritik bir karar geldi! Süreçten hiç memnun olmayan Juventuslu yöneticiler, takımdaki kötü gidişatın faturasını Luciano Spalletti'ye kesti ve Galatasaray maçını beklemeye başladı. Zira iç sahada yaşanacak bir mağlubiyet daha, Luciano Spalletti'nin kredisini de tüketmiş olacak.
Como'ya 2-0 mağlubiyet!
Galatasaray'a 5-2 mağlubiyet!
Inter'e 3-2 mağlubiyet!
Lazio ile 2-2 beraberlik.
Atalanta'ya 3-0 mağlubiyet!
Geçtiğimiz yıllarda birçok farklı teknik direktörle çalışmasına rağmen istikrar yakalamakta zorlanan Juventus, Serie A'daki son şampiyonluğunu 6 sene önce yaşamıştı.