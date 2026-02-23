Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Burak Ayaydın

Diego Simeone'den Atletico Madrid'e veda: İspanyollar yeni adresini duyurdu!

Atletico Madrid'de adeta bir devir kapanıyor. İspanyol basınından El Chiringuito'nun haberine göre Diego Simeone, İspanyol devine veda etme kararı aldı.

Diego Simeone'den Atletico Madrid'e veda: İspanyollar yeni adresini duyurdu!
Burak Ayaydın
23.02.2026
23.02.2026
Diego Simeone için Atletico Madrid'deki görevi tamamlandı. Arjantinli çalıştırıcı, Serie A devi Inter ile gelecek sezon için ön anlaşmaya vardı.

Diego Simeone'den Atletico Madrid'e veda: İspanyollar yeni adresini duyurdu!

DIEGO SIMEONE INTER'İN BAŞINA GEÇİYOR

Geçtiğimiz yıllarda da Inter hakkında açıklama yapan ve "Bir gün Inter'e döneceğim çünkü orada oyuncu olarak harika anılar bıraktım ve oraya teknik direktör olarak geri dönme hedefim var." diyen Diego Simeone, an itibarıyla mavi siyahlılar ile söz de kesti.

Diego Simeone'den Atletico Madrid'e veda: İspanyollar yeni adresini duyurdu!

DIEGO SIMEONE VE ATLETICO MADRID YILLARI

Atletico Madrid'in bugünkü kimliğini inşa eden 55 yaşındaki Diego Simeone, yaklaşık 14 yıldır çalıştırdığı kulüpte 777 maça çıkmış ve lig şampiyonlukları başta olmak üzere önemli zaferler yaşamıştı.

DIEGO SIMEONE ATLETICO ÖNCESİNDE NEREDEYDİ?
Deneyimli antrenör, Racing Club'ı çalıştırıyordu.
#Futbol
#Spor
