Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Arda Güler için sürpriz ayrılık iddiası! Xabi Alonso’nun ilk şartı o oldu: İstenen bonservis dudak uçuklattı

Premier Lig devi Liverpool’da teknik direktörlük koltuğu için adı geçen Xabi Alonso’nun, göreve gelmesi halinde Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’i kadroya katmak istediği iddia edildi. İspanyol devinin milli yıldız için talep ettiği astronomik rakam ise dudak uçuklatıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler için sürpriz ayrılık iddiası! Xabi Alonso’nun ilk şartı o oldu: İstenen bonservis dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 10:39

İngiltere Premier Lig’de taşlar yerinden oynuyor. Liverpool’da Arne Slot sonrası dönem için planlar şimdiden yapılmaya başlanırken, listenin ilk sırasındaki isim ise Xabi Alonso.

Arda Güler için sürpriz ayrılık iddiası! Xabi Alonso’nun ilk şartı o oldu: İstenen bonservis dudak uçuklattı

0:00 117
Arda Güler için sürpriz ayrılık iddiası! Xabi Alonso’nun ilk şartı o oldu: İstenen bonservis dudak uçuklattı

Efsane olduğu kulübe teknik direktör olarak dönmesi beklenen Alonso'nun, beraberinde getirmek istediği isim ise Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler.

Arda Güler için sürpriz ayrılık iddiası! Xabi Alonso’nun ilk şartı o oldu: İstenen bonservis dudak uçuklattı

XABİ ALONSO’NUN "A PLANI" ARDA GÜLER

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Liverpool yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Xabi Alonso ismini ana hedef olarak belirledi. Leverkusen ile harika bir sezon geçiren Alonso’nun, Anfield Road’a adım atar atmaz yönetimden tek bir talebinin Arda Güler'in bonservisinin alınması iddia ediliyor. Haberin detaylarında, Alonso'nun Arda'yı sisteminin merkezine yerleştirmeyi planladığı ve genç yıldızın oyun kurucu yeteneklerini Premier Lig’in dinamizmiyle birleştirmek istediği belirtiliyor.

Arda Güler için sürpriz ayrılık iddiası! Xabi Alonso’nun ilk şartı o oldu: İstenen bonservis dudak uçuklattı

REAL MADRİD KAPIYI 90 MİLYON EURO’DAN AÇTI

Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği ise merak konusu. Özellikle Alvaro Arbeloa’nın gelişi sonrası forma süresinde yaşanan dalgalanmalar, ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Ancak İspanyol devi, 20 yaşındaki milli yıldızını kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

Arda Güler için sürpriz ayrılık iddiası! Xabi Alonso’nun ilk şartı o oldu: İstenen bonservis dudak uçuklattı

Arda’nın Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 90 milyon Euro olan milli yıldızımız için Eflatun-beyazlı yönetimin, bu rakamın altındaki hiçbir teklifi masaya dahi almayacağı ifade ediliyor.

Arda Güler için sürpriz ayrılık iddiası! Xabi Alonso’nun ilk şartı o oldu: İstenen bonservis dudak uçuklattı

LİVERPOOL ORTA SAHASINA YENİ BİR SOLUK

Liverpool orta sahasındaki çok yönlülük sorununu Arda Güler ile çözmeyi hedefleyen Xabi Alonso’nun, bu transfer için bizzat devreye girebileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz dönemde kariyerinin en parlak anlarını yaşarken Real Madrid'deki teknik heyet değişiminden etkilenen Arda için, Liverpool yeni bir meydan okuma ve "süper yıldız" olma fırsatı anlamına gelebilir.

Arda Güler için sürpriz ayrılık iddiası! Xabi Alonso’nun ilk şartı o oldu: İstenen bonservis dudak uçuklattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın iptal edilen golünde ofsayt var mı? Trio ekibi son noktayı koydu
Juventus'u deviren Galatasaray Konya virajında! Okan Buruk'tan beklenmedik karar: Yıldız isim yok! İşte Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'leri...
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.