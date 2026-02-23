Arda Güler için sürpriz ayrılık iddiası! Xabi Alonso’nun ilk şartı o oldu: İstenen bonservis dudak uçuklattı

İngiltere Premier Lig’de taşlar yerinden oynuyor. Liverpool’da Arne Slot sonrası dönem için planlar şimdiden yapılmaya başlanırken, listenin ilk sırasındaki isim ise Xabi Alonso.

Efsane olduğu kulübe teknik direktör olarak dönmesi beklenen Alonso'nun, beraberinde getirmek istediği isim ise Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler.

XABİ ALONSO’NUN "A PLANI" ARDA GÜLER

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Liverpool yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Xabi Alonso ismini ana hedef olarak belirledi. Leverkusen ile harika bir sezon geçiren Alonso’nun, Anfield Road’a adım atar atmaz yönetimden tek bir talebinin Arda Güler'in bonservisinin alınması iddia ediliyor. Haberin detaylarında, Alonso'nun Arda'yı sisteminin merkezine yerleştirmeyi planladığı ve genç yıldızın oyun kurucu yeteneklerini Premier Lig’in dinamizmiyle birleştirmek istediği belirtiliyor.

REAL MADRİD KAPIYI 90 MİLYON EURO’DAN AÇTI

Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği ise merak konusu. Özellikle Alvaro Arbeloa’nın gelişi sonrası forma süresinde yaşanan dalgalanmalar, ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Ancak İspanyol devi, 20 yaşındaki milli yıldızını kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

Arda’nın Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 90 milyon Euro olan milli yıldızımız için Eflatun-beyazlı yönetimin, bu rakamın altındaki hiçbir teklifi masaya dahi almayacağı ifade ediliyor.

LİVERPOOL ORTA SAHASINA YENİ BİR SOLUK

Liverpool orta sahasındaki çok yönlülük sorununu Arda Güler ile çözmeyi hedefleyen Xabi Alonso’nun, bu transfer için bizzat devreye girebileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz dönemde kariyerinin en parlak anlarını yaşarken Real Madrid'deki teknik heyet değişiminden etkilenen Arda için, Liverpool yeni bir meydan okuma ve "süper yıldız" olma fırsatı anlamına gelebilir.