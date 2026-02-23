Menü Kapat
 | Serhat Yıldız

Osimhen gitti, huzur bitti! Galatasaray'ın galibiyet formülü çöktü: 10 maçta yüzde 50 kayıp

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, Nijeryalı süper golcüsü Victor Osimhen’in sahada olmadığı maçlarda adeta kimliğini kaybediyor. Bu sezon yıldız oyuncusundan mahrum kaldığı 10 resmi maçın yarısında puan kaybı yaşayan Sarı-Kırmızılılar, "Osimhen yoksa puan da yok" dedirten bir tabloyla karşı karşıya. İşte detaylar...

23.02.2026
23.02.2026
saat ikonu 11:25

’da bu sezonun en çok konuşulan ismi hiç kuşkusuz . Ancak Nijeryalı golcünün sahada olduğu anlar kadar, sahada olmadığı anlar da sarı-kırmızılı camiada derin izler bırakıyor. Son dönemde yaşanan puan kayıpları, "Osimhen yoksa zafer de yok" dedirten cinsten bir tabloyu gözler önüne serdi.

0:00
SAHADA OSİMHEN YOKSA FATURA AĞIR KESİLİYOR

Nijeryalı yıldız; sakatlıklar, kart cezaları ve milli takım görevleri nedeniyle bu sezon toplam 10 resmi maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Galatasaray, bu karşılaşmaların yarısında (yüzde 50) sahadan istediği sonuçla ayrılamayarak şampiyonluk yolunda ve Avrupa kulvarında ciddi yaralar aldı.

Osimhen gitti, huzur bitti! Galatasaray'ın galibiyet formülü çöktü: 10 maçta yüzde 50 kayıp

Özellikle Juventus maçındaki performansıyla devleşen Osimhen'in, ağrıları nedeniyle gidemediği Konyaspor deplasmanında alınan mağlubiyet, bu bağımlılığı bir kez daha kanıtladı.

KARNEDEKİ KIRIK NOTLAR: 10 MAÇTA 5 KAYIP

Galatasaray, Osimhen’in görev almadığı 10 maçlık periyotta adeta bir "duygusal ve teknik türbülans" yaşadı. Bu süreçte oynanan karşılaşmalarda 5 galibiyet 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alındı.

Osimhen gitti, huzur bitti! Galatasaray'ın galibiyet formülü çöktü: 10 maçta yüzde 50 kayıp

Ligde Eyüpspor, Konyaspor (iç saha), Gençlerbirliği ve Kasımpaşa engelleri aşılsa da; Gaziantep FK beraberliği ve son olarak Konyaspor deplasmanındaki 2-0'lık yenilgi taraftarı üzdü. Avrupa ve kupa maçlarında ise tablo daha karanlık: Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik ağır mağlubiyet ve Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye kaybedilen kupa, Osimhen’in eksikliğinin ne denli kritik olduğunu gösterdi.

Osimhen gitti, huzur bitti! Galatasaray'ın galibiyet formülü çöktü: 10 maçta yüzde 50 kayıp

FORMA GİYMEDİĞİ MAÇLAR VE SKORLAR

Eyüpspor-Galatasaray 0-2

E.Frankfurt-Galatasaray 5-1

Galatasaray-Konyaspor 3-1

Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2

Galatasaray-U.S Gilloise 0-1

Galatasaray-Kasımpaşa 3-0

Trabzon-Galatasaray (Türkiye Kupası) 1-4

Galatasaray-Fenerbahçe (Türkiye Kupası) 0-2

Galatasaray-Gaziantep FK 1-1

Konyaspor-Galatasaray 2-0

