Osimhen gitti, huzur bitti! Galatasaray'ın galibiyet formülü çöktü: 10 maçta yüzde 50 kayıp

Galatasaray’da bu sezonun en çok konuşulan ismi hiç kuşkusuz Victor Osimhen. Ancak Nijeryalı golcünün sahada olduğu anlar kadar, sahada olmadığı anlar da sarı-kırmızılı camiada derin izler bırakıyor. Son dönemde yaşanan puan kayıpları, "Osimhen yoksa zafer de yok" dedirten cinsten bir tabloyu gözler önüne serdi.

SAHADA OSİMHEN YOKSA FATURA AĞIR KESİLİYOR

Nijeryalı yıldız; sakatlıklar, kart cezaları ve milli takım görevleri nedeniyle bu sezon toplam 10 resmi maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Galatasaray, bu karşılaşmaların yarısında (yüzde 50) sahadan istediği sonuçla ayrılamayarak şampiyonluk yolunda ve Avrupa kulvarında ciddi yaralar aldı.

Özellikle Juventus maçındaki performansıyla devleşen Osimhen'in, ağrıları nedeniyle gidemediği Konyaspor deplasmanında alınan mağlubiyet, bu bağımlılığı bir kez daha kanıtladı.

KARNEDEKİ KIRIK NOTLAR: 10 MAÇTA 5 KAYIP

Galatasaray, Osimhen’in görev almadığı 10 maçlık periyotta adeta bir "duygusal ve teknik türbülans" yaşadı. Bu süreçte oynanan karşılaşmalarda 5 galibiyet 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alındı.

Ligde Eyüpspor, Konyaspor (iç saha), Gençlerbirliği ve Kasımpaşa engelleri aşılsa da; Gaziantep FK beraberliği ve son olarak Konyaspor deplasmanındaki 2-0'lık yenilgi taraftarı üzdü. Avrupa ve kupa maçlarında ise tablo daha karanlık: Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik ağır mağlubiyet ve Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye kaybedilen kupa, Osimhen’in eksikliğinin ne denli kritik olduğunu gösterdi.

FORMA GİYMEDİĞİ MAÇLAR VE SKORLAR

Eyüpspor-Galatasaray 0-2

E.Frankfurt-Galatasaray 5-1

Galatasaray-Konyaspor 3-1

Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2

Galatasaray-U.S Gilloise 0-1

Galatasaray-Kasımpaşa 3-0

Trabzon-Galatasaray (Türkiye Kupası) 1-4

Galatasaray-Fenerbahçe (Türkiye Kupası) 0-2

Galatasaray-Gaziantep FK 1-1

Konyaspor-Galatasaray 2-0