Teknoloji
Samsung Galaxy S26, yeni kamera teknolojisi sayesinde daha iyi fotoğraflar çekecek

Samsung Galaxy S26, yenilenen gürültü azaltma algoritması sayesinde gökyüzü gibi geniş renk alanlarındaki görsel bozulmaları gidererek kullanıcılara daha iyi fotoğraf çekme imkanı sunacak.

Samsung Galaxy S26, yeni kamera teknolojisi sayesinde daha iyi fotoğraflar çekecek
Samsung'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S26 için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Beklentiler, donanım tarafında devasa değişiklikleri olmayacağı yönündeydi. Ancak yazılım odaklı görüntü işleme tarafında yapılacak iyileştirmeler, kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S26, yeni kamera teknolojisi sayesinde daha iyi fotoğraflar çekecek

Samsung Galaxy S26 serisinin kamerasında, yeni bir gürültü azaltma algoritması ve 24 Megapiksel çekim modu gibi yazılımsal iyileştirmelerle daha yüksek fotoğraf kalitesi sunacağı sızdırıldı.
Galaxy S26 kamera iyileştirmeleri yazılım odaklı olacak.
Tamamen yenilenmiş bir gürültü azaltma algoritması kullanılacak.
Algoritma, özellikle gökyüzü çekimlerinde renk dalgalanmalarını ve pürüzleri giderecek.
Yeni bir 24 Megapiksel çekim modu cihaza eklenecek.
24 Megapiksel modu, yüksek çözünürlük ve yakınlaştırmada netlik sunacak.
Gürültü azaltma ve 24 Megapiksel modunun entegrasyonu daha keskin ve doğal fotoğraflar sağlayacak.
Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, X platformu üzerinden paylaştığı bilgilerde cihazın kamerasındaki detayları gün yüzüne çıkardı. Söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devi, S26 serisinde tamamen yenilenmiş bir gürültü azaltma (noise reduction) algoritması kullanıyor.

GALAXY S26, DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKECEK

Güncelleme sayesinde özellikle gökyüzü çekimlerinde sıkça karşılaşılan renk dalgalanmaları ve pürüzler tarihe karışacak. Fotoğraflardaki mavi tonlar artık çok daha pürüzsüz aynı zamanda homojen bir yapıya kavuşacak. Geniş ve düz renk alanlarında oluşan görsel bozulmalar da minimuma indirilecek.

Sızıntılarda yer alan bir diğer önemli yenilik ise 24 Megapiksel çekim modu. Şirketin standart 12 Megapiksel ile tam çözünürlüklü çekimler arasında ideal bir orta yol sunmak amacıyla 24 Megapiksel seçeneğini cihaza entegre etmesi bekleniyor.

Ice Universe, söz konusu modun son derece yüksek bir çözünürlük sunduğunu iddia ediyor. Hatta fotoğraf çekildikten sonra yakınlaştırma yapıldığında dahi netlikten hiçbir ödün verilmediği belirtiliyor. Yeni gürültü azaltma sisteminin 24 Megapiksel moduyla entegre çalışması ise ortaya çok daha temiz, keskin ve doğal görünümlü karelerin çıkmasını sağlayacak.

ETİKETLER
#kamera
#Galaxy S26
#Teknoloji Sızıntısı
#Gürültü Azaltma
#24 Megapiksel
#Teknoloji
