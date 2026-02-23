Samsung Galaxy S26, yeni kamera teknolojisi sayesinde daha iyi fotoğraflar çekecek

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S26 için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Beklentiler, donanım tarafında devasa kamera değişiklikleri olmayacağı yönündeydi. Ancak yazılım odaklı görüntü işleme tarafında yapılacak iyileştirmeler, kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor.

Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, X platformu üzerinden paylaştığı bilgilerde cihazın kamerasındaki detayları gün yüzüne çıkardı. Söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devi, S26 serisinde tamamen yenilenmiş bir gürültü azaltma (noise reduction) algoritması kullanıyor.

GALAXY S26, DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKECEK

Güncelleme sayesinde özellikle gökyüzü çekimlerinde sıkça karşılaşılan renk dalgalanmaları ve pürüzler tarihe karışacak. Fotoğraflardaki mavi tonlar artık çok daha pürüzsüz aynı zamanda homojen bir yapıya kavuşacak. Geniş ve düz renk alanlarında oluşan görsel bozulmalar da minimuma indirilecek.

Sızıntılarda yer alan bir diğer önemli yenilik ise 24 Megapiksel çekim modu. Şirketin standart 12 Megapiksel ile tam çözünürlüklü çekimler arasında ideal bir orta yol sunmak amacıyla 24 Megapiksel seçeneğini cihaza entegre etmesi bekleniyor.

Ice Universe, söz konusu modun son derece yüksek bir çözünürlük sunduğunu iddia ediyor. Hatta fotoğraf çekildikten sonra yakınlaştırma yapıldığında dahi netlikten hiçbir ödün verilmediği belirtiliyor. Yeni gürültü azaltma sisteminin 24 Megapiksel moduyla entegre çalışması ise ortaya çok daha temiz, keskin ve doğal görünümlü karelerin çıkmasını sağlayacak.