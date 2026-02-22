Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dijital oyunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Oyunlar yasaklanacak mı? Bakan Göktaş açıkladı: Dijital dünya daha güvenli hale getirilmeli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital oyunların gençlerin gelişimine katkı sağladığını belirterek, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırmasına dikkat etmelerini beklediklerini ifade etti. Bakan Göktaş, dijital oyunların çocukların dil becerileri, analitik düşünme ve strateji kurma yeteneklerine katkı sağladığını belirtti. Oyunların sanal kumar, şiddet, zorbalık ve madde bağımlılığının normalleştirilmesine yol açabileceği ve bağımlılık yaparak akademik başarıyı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Bakanlık, oyunları yasaklamak yerine rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ettiklerini bildirdi. Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerinin artırılması ve yaş sınırlamalarına dikkat edilmesi beklentisi dile getirildi. Amaçlarının çocukların hayal gücünü daraltmak veya oyunları yasaklamak olmadığı, ancak onları korurken bu süreci platformlarla birlikte yönetmek olduğu belirtildi.

Dijital oyunların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu bildiklerini belirten Bakan Göktaş, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerinin artırılmasını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırmasına daha fazla dikkat edilmesini beklediklerini söyledi.

"Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz" diyen Bakan Göktaş, çocukları korurken bu sürecin platformlarla hep birlikte yönetilmesi gerektiğini aktardı.

"OYUNLARI YASAKLAMAK GİBİ BİR GAYEMİZ ASLA YOK"

Bakan Göktaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Oyunları, oyun oynamayı çok seviyoruz. Özellikle çocukların, gençlerin hayal dünyasının gelişmesinde oyunların öneminin farkındayız. Sadece kutu oyunlarını, sokak oyunlarını da değil, dijital oyunları da önemsiyoruz. Oyunlar çocukların dil becerilerinin gelişmesine, analitik düşünme süreçlerine ve strateji kurabilmelerine ciddi katkılar sağlıyor. Çocukların, gençlerin sosyalleşmeleri de bu oyunlar üzerinden mümkün olabiliyor. Ama tabii iyi oyunlar kadar kötü oyunlar da var. İyi filmler ve kötü filmler olduğu gibi. Oyunlar üzerinden sanal kumar, şiddet, zorbalık, madde bağımlılığı normalleştirilebiliyor. Hatta yayılıyor. Bir zaman sonra oyunlar bağımlılık yapıp, akademik başarıyı ve çocuklarımızın iyi olma hallerini olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Tam da bu sebeple çocuklarımız için dijital dünyayı da güvenli hale getirmemiz lazım. Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını, çocuklar için yaş sınırlamalarına dikkat etmelerini bekliyoruz. Onların hayal güçlerini daraltmak, oyunları yasaklamak gibi bir gayemiz asla yok. Ancak onları korurken bu süreci hep beraber yönetelim istiyoruz. Bu süreçte sizlerin de katkı sunmasını önemsiyoruz. Gelin birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım."

