IBAN için uzmanlardan çok kritik 'para' uyarısı! Milyonları ilgilendiren tehlike! Bunu yapan yandı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, vatandaşların son dönemde ödemelerinde sık sık kullandığı IBAN yoluyla para transferi, bazı sakıncaları da beraberinde getiriyor.

Kredi kartı komisyonundan kaçınmak ya da fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen bazı işletmeler, hizmeti satın alan kişi açısından da risk yaratıyor.

Kişinin para gönderdiği IBAN'ın suç gelirleri riski ya da başka nedenlerle takip altında olması, o hesaba para gönderen kişi açısından da hukuki sorun doğurabiliyor.