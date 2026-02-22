Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Ümit Buget

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi! TMSF'ye devrediliyor

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan SİDEMİR için Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devir kararı aldı. İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi! TMSF'ye devrediliyor
Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden birisi olan Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın (SİDEMİR) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devri için karar aldı.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi! TMSF'ye devrediliyor



EN BÜYÜKLER ARASINDAYDI

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan SİDEMİR, 1998 yılında özelleştirilmiş iş adamı Erol Evcil tarafından satın alınmıştı. Yıllık 720.000 ton çelik üretim kapasitesiyle inşaat demiri ve tel çubuk kaliteleri için 100 mm ila 160 mm kare kütükler üretmekteydi. İç piyasa başta olmak üzere, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu, Afrika, Amerika'ya ihracat yapan işletme yaklaşık 4 yıldır üretime ara vermek zorunda kaldı. İşçi çıkartan ve çalışan işçilerinin maaşlarını ödeyemeyin işletme biriken işçe ve devlet alacaklarından dolayı mahkemelik oldu. İşletmeyle ilgili devam eden birçok dava bulunurken Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı kararla SİDEMİR'in TMSF'ye devredilmesi kararı aldı.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi! TMSF'ye devrediliyor



Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Kasım 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre ‘Sivas Demir Çelik Fabrikasının iyi yönetilemediği, fabrikanın değerinin düştüğü, fabrikayla ilgili önceden atanan kayyımlık görevinin tedbiren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilmesine, şirket üzerindeki rehinlerin karar kesinleşinceye kadar devamına' karar verdi. Mahkeme itiraz yolunu açık bıraktı.

#Ekonomi
