TMSF döner zincirini satışa çıkardı! İstenen ücret belli oldu

TMSF, Maydonoz Döner’i satışa çıkardı. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL oldu. İlan hem Resmi Gazete'de hem de kurumun sitesinde kamuoyuna duyuruldu.

Geçtimiz temmuz ayında Maydonoz Döner'in, FETÖ'ye finansman sağladığı ve örgüt ile iltisaklı kişileri çalıştırdığı, bayilik ve ortaklık yapısını da örgütsel referans sistemiyle oluşturduğu ortaya çıkmış, kurum yöneticileri tutuklanırken döner zincirine de kayyum atanmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardığını duyurdu. İlana göre satış, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale süreciyle gerçekleştirilecek.

Maydonoz Döner Grubu içindeki Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj'a ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün de satışa çıkacağı ihale 7145, 6758 ve 5411 sayılı kanunlar ile ilgili yönetmelikler kapsamında yapılacak.

İHALE KAPSAMI BELLİ OLDU

İhale kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıklar da dahil edildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminatın; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller şeklinde kabul edileceği bildirildi.

SON TEKLİF TARİHİ 31 MART

Son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16:00 olarak belirlenirken, ihale 1 Nisan 2026 saat 11:00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında yapılacak. Kapalı zarfla alınan mali tekliflerin açılmasının ardından kısa liste oluşturulacak ve süreç açık artırma aşamasıyla devam edecek.