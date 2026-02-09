Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TMSF döner zincirini satışa çıkardı! İstenen ücret belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Maydonoz Döner'i Resmi Gazete'de 7 Şubat Cumartesi günü yayınlanan ilanla satışa çıkardı. İhalede 2,36 milyar TL muhammen bedel belirlenirken, yatırımcıların 236 milyon TL teminat sunması şartı koşuldu. İşte detaylar...

TMSF döner zincirini satışa çıkardı! İstenen ücret belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 10:33

, Maydonoz Döner’i satışa çıkardı. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL oldu. İlan hem Resmi Gazete'de hem de kurumun sitesinde kamuoyuna duyuruldu.

TMSF döner zincirini satışa çıkardı! İstenen ücret belli oldu

Geçtimiz temmuz ayında Maydonoz Döner'in, 'ye finansman sağladığı ve örgüt ile iltisaklı kişileri çalıştırdığı, bayilik ve ortaklık yapısını da örgütsel referans sistemiyle oluşturduğu ortaya çıkmış, kurum yöneticileri tutuklanırken döner zincirine de kayyum atanmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardığını duyurdu. İlana göre , kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı süreciyle gerçekleştirilecek.

Maydonoz Döner Grubu içindeki Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj'a ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün de satışa çıkacağı ihale 7145, 6758 ve 5411 sayılı kanunlar ile ilgili yönetmelikler kapsamında yapılacak.

TMSF döner zincirini satışa çıkardı! İstenen ücret belli oldu

İHALE KAPSAMI BELLİ OLDU

İhale kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıklar da dahil edildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminatın; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller şeklinde kabul edileceği bildirildi.

TMSF döner zincirini satışa çıkardı! İstenen ücret belli oldu

SON TEKLİF TARİHİ 31 MART

Son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16:00 olarak belirlenirken, ihale 1 Nisan 2026 saat 11:00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında yapılacak. Kapalı zarfla alınan mali tekliflerin açılmasının ardından kısa liste oluşturulacak ve süreç açık artırma aşamasıyla devam edecek.

ETİKETLER
#satış
#fetö
#ihale
#tmsf
#Maydonoz Döner
#Ekonomi
