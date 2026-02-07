Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Tavuk döner fiyatını gören inanamıyor! Ayran fiyatına döner: 'Bize maliyeti 12 lira'

Türkiye genelinde döner fiyatları ortalama 200 lira seviyesindeyken, Kilis'teki fiyatlar şaşkına çevirdi. İçecekten daha ucuza satılan döner fiyatını gören gözlerine inanamıyor. Döner ustalığı yapan Ali Karabalık 80 gramlık pişmiş dönerin maliyetinin 12 lira olduğunu belirterek, "Sürüm yaparsan bu işte kazanırsın" dedi.

07.02.2026
07.02.2026
saat ikonu 12:54

Türkiye genelinde döner fiyatları cep yakarken, Kilis'te bir işletmedeki döner fiyatları sosyal medyada gündeme oturdu. Kilis'te 30 liradan satılan dikkat çekerken, fiyata kimse inanamıyor. Ayran fiyatının bile 35-50 lira arasında değiştiği işletmelere karşı döneri 30 liradan sattıklarını belirten döner ustası Ali Karabalık, "Ramazan boyunca kurtarırsa 30 lira sabit kalacak. Şartlar uyarsa yine 30 liradan devam edeceğiz" dedi.

Tavuk döner fiyatını gören inanamıyor! Ayran fiyatına döner: 'Bize maliyeti 12 lira'

"80 GRAM PİŞMİŞ TAVUĞUN MALİYETİ BİZE 12 LİRA''

1994 yılından bu yana döner sektöründe olduğunu belirten Karabalık, dürümde 80 gram pişmiş tavuk kullandıklarını söyledi. Karabalık, "80 gram pişmiş tavuğun maliyeti bize 12 lira. Ekmeği 6 lira, salatası 2 lira. Toplamda 20 lira yapıyor. Vergi, elektrik, Bağ-Kur gibi diğer giderlerle birlikte dürüm başına yaklaşık 5 lira masraf daha ekleniyor. Dürüm başına ortalama 5 lira kar kalıyor" dedi.

Tavuk döner fiyatını gören inanamıyor! Ayran fiyatına döner: 'Bize maliyeti 12 lira'

"RAMAZANDA DA 30 LİRA OLACAK"

"Sürüm yaparsan bu işte kazanırsın" diyen Karabalık, "Şartlar el verdikçe vatandaş yesin diye tüm imkanlarımızı zorluyoruz. 10 bin kazanacağına 3 bin kazan ama şükret. Önümüz Ramazan. Ramazan boyunca kurtarırsa 30 lira sabit kalacak. Şartlar uyarsa yine 30 liradan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYRANDAN UCUZ DÖNER

Serbest piyasa şartlarına da değinen Karabalık, fiyatların işletmelerin maliyet ve tercihine göre değiştiğini belirtti. Ayran fiyatlarına da dikkat çeken Karabalık, kendi işletmesinde ayranın 15 liradan satıldığını, bazı yerlerde ise 25, 35 hatta 50 liraya kadar çıktığını söyledi.

Öte yandan müşteriler, 2026 yılına göre 30 liralık dönerin hem lezzetli hem de içecek fiyatlarına kıyasla daha uygun diye ifade etti.

