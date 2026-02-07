Menü Kapat
12°
Cenazeevini 4 yıl boyunca 189 cesetle istismar yuvasına çevirdi! ABD'yi ayağa kaldıran işletme sahibinin cezası belli oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenazeevi sahibinin yaptığı tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. 4 yıl boyunca 189 cesedi istismar eden ve ailelere sahte kül veren cenazeevi sahibi 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cenazeevini 4 yıl boyunca 189 cesetle istismar yuvasına çevirdi! ABD'yi ayağa kaldıran işletme sahibinin cezası belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 11:04

ABD'nin eyaletinde yer alan "Return to Nature" isimli cenazeevinde 2019-2023 yılları arasında 189 adet çürümüş cesedi sakladığı tespit edilen işletme sahibi Jon Hallford, mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma hakimi Eric Bentley, her insanın özünde iyi olduğunu belirterek, "Ancak her gün bu inancı sınayan bir dünyada yaşıyoruz ve Hallford'un suçları bu inancı sınamakta." ifadelerini kullandı.

Hakim, ailelere sahte kül vermek, çürümüş cesetleri istismar etmek ve devlet tarafından verilen desteği haksız bir şekilde elde etmek suçlarından Hallford'u 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hallford, önceki duruşmada, cenazeevini olumlu bir etki için açtığını ancak "her şeyin kontrolden çıktığını" ifade ederek, "Yaptıklarımdan dolayı kendimden nefret ediyorum." sözlerine yer vermişti.

Cenazeevini 4 yıl boyunca 189 cesetle istismar yuvasına çevirdi! ABD'yi ayağa kaldıran işletme sahibinin cezası belli oldu

NELER YAŞANDI?

ABD basınında Colorado eyaletinin Penrose bölgesindeki "Return to Nature" cenazeevi yakınlarında, 2019-2023 yıllarında 189 çürümüş cesedin saklandığı ileri sürülmüştü.

230 metrekarelik cenazeevine yönelik "çürük kokusu" ihbarları sonrası kolluk kuvvetleri 2023'te, solunum cihazlarıyla bu binaya baskın düzenlemişti.

Baskında üst üste yığılmış yetişkin ve bebek cesetleri görülürken, bina zemininin böcek sürüleri ve çürüme sıvısıyla kaplı olduğu tespit edilmişti.

Parmak izi ve DNA dahil bilimsel yöntemlerle cesetlerin aile bağlarının belirlenmesi sonrası savcılar, 2023'te Hallford aleyhine soruşturma açmıştı.

Hallford, yargı sürecinde savcılık makamıyla anlaşmaya vararak suçlamaları kabul etmişti.

