Antalya'da korkunç anlar! Oltaya ceset takıldı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili’nde balık tutmak için denize olta atan Metehan İ. ve Can İ., oltalarına büyük bir ağırlık takılması üzerine çevredeki vatandaşlardan yardım istedi; ancak büyük bir balık beklerken kıyıya çekilen nesnenin bir erkek cesedi olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin üzerinden 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal’a ait kimlik çıkarken, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay sırasında balıkçılara yardım eden vatandaşlardan Osman Mütevellioğlu, süreci şu sözlerle anlattı: "Arkadaşlar at-çek yaparken oltaları takıldı. Büyük balık zannettik. Çıkaramıyorlardı. Sonra yardım istediler. Gittik, baktık ceset. Oradaki arkadaşlarla birlikte dışarı çıkardık. Cesedi dışarı aldık, polise haber verdik."