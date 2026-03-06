TOKİ Hatay kura sonuçları hak sahipleri isim listesi 2026! TOKİ Hatay 13.289 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Kategoriler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri il il devam ediyor. En fazla konut yapılacak illerden birisi olan Hatay’da kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Hatay’da 6800 konut Antakya ve Defne ilçelerine yapılırken 1500 konut Hassa, 750 konut Reyhanlı’ya inşaa edilecek. TOKİ Hatay kura sonuçları basılı veya mail yoluyla hak sahiplerine bildirilmeyecek. Konutların hak sahipleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listelerini takip ederek sonuçlara ulaşabilecek. TOKİ Hatay kura sonuçları görüntüleme ekranında adayların başvuru numarası, başvuru türü, T.C. kimlik numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgileri yer alacak. Konut sözleşmeleri imzalandıktan sonra taksit ödemeleri başlayacak. Peki TOKİ Hatay kura sonuçları 2026 erişime açıldı mı? İşte, TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi…
TOKİ 500 bin konut kampanyasında Hatay ili kura çekimi bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’da başladı. Kura çekimi ilçelere göre merkezden başlarken Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kumlu, Payas, Samandağ, Yayladağı ilçeleriyle devam ediyor. Kura çekimi tamamlandıktan yaklaşık 2 saat içerisinde isim listeleri PDF olarak yayınlanacak.
Hatay ili için gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listeleri talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kuraya katılan vatandaşlar, resmi TOKİ sayfasına giriş yaparak açılan haritada Hatay ilini seçecek. Ardından açılan ekranda ilçelere göre kura sonuçları isim listeleri sağ bölümde bulunan “ Kura sonuçları” bölümünden görüntülenebilir.
Antakya, Defne 6800 konut
Altınözü 500 konut
Arsuz 200 konut
Belen 300 konut
Dörtyol 270 konut
Erzin 50 konut
Hassa 1500 konut
İskenderun 1354 konut
Kırıkhan 600 konut
Kumlu 70 konut
Payas 95 konut
Reyhanlı 750 konut
Samandağ 500 konut
Yayladağı 300 konut
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.