Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ Hatay kura sonuçları hak sahipleri isim listesi 2026! TOKİ Hatay 13.289 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Hatay kura sonuçları sorgulama ekranı talep.toki.gov.tr adresinden erişime açılacak. Hatay’da inşaa edilecek 13 bin 289 konutun hak sahibi belirleme kura çekimi bugün (6 Mart) gerçekleştirildi. Hatay merkez, Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kumlu, Payas, Samandağ, Yayladağı ilçelerine yapılacak konutların sahipleri belirlendi. TOKİ Hatay kura sonucu sorgulama işlemleri internet üzerinden yapılacak. Kura çekimine katılan vatandaşlar sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sorgulayabilecek. Kura çekiminde hak sahibi olamayanlar ise 5 bin lira başvuru ücretini, müracaat ettikleri bankalar aracılığıyla alabilecek. Peki TOKİ Hatay kura sonuçları 2026 açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, TOKİ Hatay kura sonucu sorgulama ekranı…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 17:25


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri il il devam ediyor. En fazla konut yapılacak illerden birisi olan Hatay’da kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Hatay’da 6800 konut Antakya ve Defne ilçelerine yapılırken 1500 konut Hassa, 750 konut Reyhanlı’ya inşaa edilecek. Hatay kura sonuçları basılı veya mail yoluyla hak sahiplerine bildirilmeyecek. Konutların hak sahipleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listelerini takip ederek sonuçlara ulaşabilecek. TOKİ Hatay kura sonuçları görüntüleme ekranında adayların başvuru numarası, başvuru türü, T.C. kimlik numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgileri yer alacak. Konut sözleşmeleri imzalandıktan sonra taksit ödemeleri başlayacak. Peki TOKİ Hatay kura sonuçları 2026 erişime açıldı mı? İşte, TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi…

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında Hatay ili kura çekimi bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’da başladı. Kura çekimi ilçelere göre merkezden başlarken Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kumlu, Payas, Samandağ, Yayladağı ilçeleriyle devam ediyor. Kura çekimi tamamlandıktan yaklaşık 2 saat içerisinde isim listeleri PDF olarak yayınlanacak.

TOKİ Hatay kura sonuçları hak sahipleri isim listesi 2026! TOKİ Hatay 13.289 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

HATAY TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Hatay ili için gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listeleri talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kuraya katılan vatandaşlar, resmi TOKİ sayfasına giriş yaparak açılan haritada Hatay ilini seçecek. Ardından açılan ekranda ilçelere göre kura sonuçları isim listeleri sağ bölümde bulunan “ Kura sonuçları” bölümünden görüntülenebilir.

TOKİ Hatay kura sonuçları hak sahipleri isim listesi 2026! TOKİ Hatay 13.289 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

İLÇELERE GÖRE HATAY KONUT DAĞILIMI

Antakya, Defne 6800 konut

Altınözü 500 konut

Arsuz 200 konut

Belen 300 konut

Dörtyol 270 konut

Erzin 50 konut

TOKİ Hatay kura sonuçları hak sahipleri isim listesi 2026! TOKİ Hatay 13.289 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Hassa 1500 konut

İskenderun 1354 konut

Kırıkhan 600 konut

Kumlu 70 konut

Payas 95 konut

Reyhanlı 750 konut

Samandağ 500 konut

Yayladağı 300 konut

HAK SAHİPLERİ KONUT SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

TOKİ Hatay kura sonuçları hak sahipleri isim listesi 2026! TOKİ Hatay 13.289 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
#toki
#sosyal konut projesi
#Konut Projeleri
#toki kura çekimi
#Hatay Kura Sonuçları
#Ekonomi
