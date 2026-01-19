İstanbul Valiliği son dakika idari izin kararı var mı? 19-20 Ocak idari izin durumu!

İstanbul’da haftanın ilk günlerinde etkisini artıran kar yağışı, kent yaşamını olumsuz etkilerken kamu kurumlarında çalışma düzenine ilişkin beklentileri de beraberinde getirdi. Valilik kaynaklarından yapılacak resmi açıklamalar, özellikle 19 ve 20 Ocak tarihlerine yönelik uygulamalar açısından yakından takip ediliyor.

20 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

MGM verilerine göre İstanbul’da önümüzdeki 5 gün boyunca hava genel olarak çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Salı günü (20 Ocak) yağmur beklenirken sıcaklık 3–7 derece aralığında olacak. Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor, sıcaklık 2–8 derece civarında seyredecek. Perşembe gününden itibaren yeniden yağış etkisini artıracak; cuma ve cumartesi günleri de aralıklı yağmur görülecek. Hafta boyunca en yüksek sıcaklıklar 7–12 derece arasında, en düşük sıcaklıklar ise 2–7 C aralığında değişecek. Nem oranı oldukça yüksek (%55–92) olurken rüzgâr zaman zaman 10–19 km/sa hızında esecek.

Saatlik tahmine bakıldığında, pazartesi öğleden sonra ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yağmur etkili olacak; sıcaklık 3 derece civarında sabit kalacak, nem oranı %88–92 seviyelerinde olacak. Rüzgâr zaman zaman kuvvetlenerek saatte 40–44 km hıza ulaşabilecek. Salı günü sabah saatlerinde bulutlu hava görülürken öğleye doğru parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak ve sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık yeniden 3–5 dereceye düşerken rüzgâr orta kuvvette etkisini sürdürecek. Genel olarak İstanbul’da serin, nemli ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA

İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitesi ve yapılan basın açıklamalarında, 19 Ocak tarihi için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların tamamını kapsayan genel bir idari izin kararına yer verilmedi. Valiliğin paylaştığı duyurular arasında, bu tarihe ilişkin kamu personelinin izinli sayılacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

Öte yandan kar yağışının ulaşım üzerindeki etkileri nedeniyle farklı tedbirler alındı. İstanbul Valiliği, kar yağışı sebebiyle bugün saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasakladığını duyurdu. Bu kararın ardından kent genelinde trafik yoğunluğu artarken, vatandaşlar idari izin konusunda yeni bir açıklama olup olmadığını araştırmayı sürdürdü.

İSTANBUL VALİLİĞİ İDARİ İZİN KARARI VERİLDİ Mİ?

Resmi kaynaklara ve son dakika bilgilerine göre, 20 Ocak 2026 Salı günü için İstanbul genelinde geçerli olacak bir idari izin kararı alınmadı. İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitesinde ve kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, kamu çalışanlarının tamamını kapsayan bir izin duyurusu yer almadı.

Bazı illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle belirli personel gruplarına yönelik idari izin uygulamaları duyurulurken, İstanbul için benzer bir karar açıklanmış değil. Bu nedenle kamu kurumlarında çalışma düzeni, mevcut resmi açıklamalar doğrultusunda devam ediyor.

İDARİ İZİN VAR MI 19-20 OCAK?

19 Ocak tarihi için İstanbul Valiliği tarafından şu ana kadar kamu personelini kapsayan bir idari izin kararı duyurulmadı. Valiliğin resmi kanallarında yer alan bilgilerde, bu tarihe yönelik herhangi bir genel izin uygulamasına rastlanmadı. 20 Ocak 2026 Salı günü için de benzer şekilde genel bir idari izin kararı bulunmuyor. Vatandaşlar ve kamu çalışanları, olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle valilikten yapılabilecek yeni duyuruları takip etmeye devam ediyor.