Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

İstanbul Valiliği son dakika idari izin kararı var mı? 19-20 Ocak idari izin durumu!

İstanbul Valiliği son dakika idari izin kararı kamu çalışanları tarafından 20 Ocak idari izin kararı var mı merak ediliyor. Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren idari izin kararlarını yeniden gündeme taşıdı. Birçok ilde valilikler tarafından kamu personeline yönelik özel izin uygulamaları duyurulurken, İstanbul için alınan kararlar ve resmi açıklamalar yakından izleniyor. Kent genelinde ulaşımda yaşanan aksamalar, trafik yoğunluğundaki artış ve ağır taşıtlara yönelik kısıtlamalarla birlikte, gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek duyurulara çevrilmiş durumda. İşte İstanbul Valiliği idari izin kararı son dakika duyuruları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul Valiliği son dakika idari izin kararı var mı? 19-20 Ocak idari izin durumu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 18:17

’da haftanın ilk günlerinde etkisini artıran yağışı, kent yaşamını olumsuz etkilerken kamu kurumlarında çalışma düzenine ilişkin beklentileri de beraberinde getirdi. Valilik kaynaklarından yapılacak resmi açıklamalar, özellikle 19 ve 20 Ocak tarihlerine yönelik uygulamalar açısından yakından takip ediliyor.

İstanbul Valiliği son dakika idari izin kararı var mı? 19-20 Ocak idari izin durumu!

20 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

MGM verilerine göre İstanbul’da önümüzdeki 5 gün boyunca hava genel olarak çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Salı günü (20 Ocak) yağmur beklenirken sıcaklık 3–7 derece aralığında olacak. Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor, sıcaklık 2–8 derece civarında seyredecek. Perşembe gününden itibaren yeniden yağış etkisini artıracak; cuma ve cumartesi günleri de aralıklı yağmur görülecek. Hafta boyunca en yüksek sıcaklıklar 7–12 derece arasında, en düşük sıcaklıklar ise 2–7 C aralığında değişecek. Nem oranı oldukça yüksek (%55–92) olurken rüzgâr zaman zaman 10–19 km/sa hızında esecek.

İstanbul Valiliği son dakika idari izin kararı var mı? 19-20 Ocak idari izin durumu!

Saatlik tahmine bakıldığında, pazartesi öğleden sonra ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yağmur etkili olacak; sıcaklık 3 derece civarında sabit kalacak, nem oranı %88–92 seviyelerinde olacak. Rüzgâr zaman zaman kuvvetlenerek saatte 40–44 km hıza ulaşabilecek. Salı günü sabah saatlerinde bulutlu hava görülürken öğleye doğru parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak ve sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık yeniden 3–5 dereceye düşerken rüzgâr orta kuvvette etkisini sürdürecek. Genel olarak İstanbul’da serin, nemli ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor.

İstanbul Valiliği son dakika idari izin kararı var mı? 19-20 Ocak idari izin durumu!

İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA

İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitesi ve yapılan basın açıklamalarında, 19 Ocak tarihi için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların tamamını kapsayan genel bir idari izin kararına yer verilmedi. Valiliğin paylaştığı duyurular arasında, bu tarihe ilişkin kamu personelinin izinli sayılacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

İstanbul Valiliği son dakika idari izin kararı var mı? 19-20 Ocak idari izin durumu!

Öte yandan kar yağışının ulaşım üzerindeki etkileri nedeniyle farklı tedbirler alındı. İstanbul Valiliği, kar yağışı sebebiyle bugün saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasakladığını duyurdu. Bu kararın ardından kent genelinde yoğunluğu artarken, vatandaşlar idari izin konusunda yeni bir açıklama olup olmadığını araştırmayı sürdürdü.

İstanbul Valiliği son dakika idari izin kararı var mı? 19-20 Ocak idari izin durumu!

İSTANBUL VALİLİĞİ İDARİ İZİN KARARI VERİLDİ Mİ?

Resmi kaynaklara ve son dakika bilgilerine göre, 20 Ocak 2026 Salı günü için İstanbul genelinde geçerli olacak bir idari izin kararı alınmadı. İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitesinde ve kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, kamu çalışanlarının tamamını kapsayan bir izin duyurusu yer almadı.

İstanbul Valiliği son dakika idari izin kararı var mı? 19-20 Ocak idari izin durumu!

Bazı illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle belirli personel gruplarına yönelik idari izin uygulamaları duyurulurken, İstanbul için benzer bir karar açıklanmış değil. Bu nedenle kamu kurumlarında çalışma düzeni, mevcut resmi açıklamalar doğrultusunda devam ediyor.

İDARİ İZİN VAR MI 19-20 OCAK?

19 Ocak tarihi için İstanbul Valiliği tarafından şu ana kadar kamu personelini kapsayan bir idari izin kararı duyurulmadı. Valiliğin resmi kanallarında yer alan bilgilerde, bu tarihe yönelik herhangi bir genel izin uygulamasına rastlanmadı. 20 Ocak 2026 Salı günü için de benzer şekilde genel bir idari izin kararı bulunmuyor. Vatandaşlar ve kamu çalışanları, olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle valilikten yapılabilecek yeni duyuruları takip etmeye devam ediyor.

ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#trafik
#kar
#kamu kurumları
#Idari Izin
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.