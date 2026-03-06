Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026 yayımlandı. Hafta sonu başlayacak aktüel indirimlerde duş ürünlerinden, banyo malzemelerine, ev tadilat ekipmanlarından, merdivene onlarca geniş ürün yelpazesi yer aldı. Özellikle Ev tadilat ürünlerinde dev kampanyalar müşterileri beklerken gözler ŞOK Aktüel ürün kataloğuna çevrildi. Tavan Boyası 599 TL, 4+1 Merdiven 899 TL, 5’li Tornavida Seti 149 TL’den satılırken batarya ucu 149 TL, Led Işıklı ve Göstergeli Batarya Ucu 499 TL, Takım Çantası 399 TL olacak. Taraklı Duş Başlığı Seti 179 TL ve Lavabo Filtre Süzgeç ise 75 TL’den müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak Katlanabilir Vidalama Seti 599 TL, Silikon Tabancası ise 199 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 7-10 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor
Haber Merkezi
06.03.2026
06.03.2026
saat ikonu 09:11

ŞOK 7-10 Mart aktüel ürünler kataloğunda banyo ürünleri, merdiven, boya çeşitleri, ev tadilat malzemeleri yerini aldı. Bu hafta satışa sunulan aktüel indirimler ise 10 Mart tarihine kadar raflarda kalmaya devam edecek. Kahve makinesi, çay makinesi, cam kettle, elektrikli süpürge, seramik tabanlı ütü, saç kurutma makinesi, saç düzleştirici, fincan takımı, tencere ve tava çeşitleri ve temizlik ürünlerinde kampanyalı fiyatlar ve indirimler raflarda olacak. Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL, Cam Kettle 999 TL, Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL, Makyaj Aynası Işığı 275 TL, Porselen Kahve Fincan Takımı 499 TL, Bambu Kesme Tahtası, Renkli Sürahi 129 TL, Kadın Omuz Çantası 299 TL, Kapaklı Organizer Çanta Büyük Boy 239 TL, Kadın Pijama Takımı 499 TL’den reyonlarda olacak. İşte, ŞOK 7-10 Mart aktüel kataloğunda yer alan ürünler…

HABERİN ÖZETİ

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ŞOK Marketler, 4-10 Mart tarihleri arasında ev tadilat malzemelerinden mutfak gereçlerine, elektronik ürünlerden kişisel bakım aletlerine kadar geniş bir yelpazede aktüel indirimler sunuyor.
ŞOK Marketler'de 4-10 Mart tarihleri arasında geçerli aktüel ürün kampanyaları başladı.
Kampanyada banyo ürünleri, boya ve ev tadilat malzemeleri gibi ürünler öne çıkıyor.
Elektronik ev aletleri (kahve/çay makinesi, süpürge, ütü) ve mutfak gereçlerinde indirimli fiyatlar sunuluyor.
Kişisel bakım ürünleri, tekstil ve temizlik malzemelerinde de çeşitli fırsatlar yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ŞOK 10 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Tavan Boyası 599 TL

İç Cephe Boyası 499 TL

4+1 Merdiven 899 TL

Boya Rulosu 39,95 TL

5’li Tornavida Seti 149 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Elektrikçi Seti 119 TL

Kurbağacık Anahtar 199 TL

Pas Sökücü Sprey 59,95 TL

Takım Çantası 399 TL

Şeritmetre 100 TL

Taraklı Duş Başlığı Seti 179 TL

Lavabo Filtre Süzgeçi 75 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Fonksiyonel Duş Başlığı Seti 199 TL

Silikon Tabanca 199 TL

Sprili Vidalama Seti 599 TL

Elektrik Bandı 19,95 TL

Çift Taraflı Köpük Bant 25 TL

Katlanabilir Sprili Vidalama Seti 599 TL

ŞOK 4-10 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 8.999 TL

Modern Kitaplık 1.249 TL

Portmanto 4.199 TL

Raflı Kahve Köşesi 5.999 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

4 Kapaklı Raflı Gardırop 4.999 TL

Aynalı Makyaj Masası 3.699 TL

4 Çekmeceli Şifonyer 2.399 TL

10 KG 1200 Devir Çamaşır Makinesi 20.399 TL

Tezgah Altı Mini Buzdolabı 6.499 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 29.999 TL

Akıllı Kurutma Makinesi 69.999 TL

8 Programlı Bulaşık Makinesi 16.500 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.599 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Çay Makinesi 1.799 TL

Izgara&Tost Makinesi 2.199 TL

Cam Kettle 999 TL

2.5 Litre Toz Hazne Kapasiteli Süpürge 3.999 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL

Saç Kurutma Makinesi 999 TL

Saç Düzleştirici 750 TL

Siyah Nokta Temizleyici 299 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Makyaj Aynası Işığı 275 TL

Buharlı Temizleyici 999 TL

2 Kişilik Kahve Fincan Takımı 499 TL

Döküm Kek Kalıbı 399 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Bambu Kesme Tahtası 199 TL

Cam Kapaklı Büyük Derin Tencere 1.149 TL

Tava Sahan Seti 649 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Saklama Kabı Seti 4’lü 199 TL

Çift Renkli Süzgeç 100 TL

Kadın Omuz Çantası 299 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Kapaklı Organizer Çanta Büyük Boy239 TL

Kadın Pijama Takımı 499 TL

Ayaklı Sunumluk 4’lü 349 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

Kapaklı Kare Tencere 219 TL

Cam Kapaklı Kavanoz 179 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor

9 Kg Toz Deterjan 439 TL

5 Litre Yumuşatıcı 149 TL

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7-10 Mart 2026! Duş ürünleri, ev tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri satışa çıkıyor
