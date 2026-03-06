Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Fuat İğci

İzmir TOKİ kura sonuçları 2026 sorgulama ekranı! (talep.toki.gov.tr) TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

TOKİ İzmir kura sonuçları ilçe ilçe liste şeklinde belli oluyor. TOKİ 500 bin konut kampanyasında İzmir ili kura çekimi 6 Mart Cuma günü Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda gerçekleştiriliyor. TOKİ İzmir kura sonucu sorgulama ekranı talep.toki.gov.tr adresinden isim listesi şeklinde yayımlanacak. TOKİ İzmir kura çekimi sonuçlarına göre asıl olarak yer alan adaylar, konut sözleşmelerini yaparak taksit ödemelerine başlayacak. TOKİ İzmir’de en fazla konutu Menemen bölgesine inşa edecek. TOKİ kura sonuç sorgulama ekranında adaylar banka başvuru numarasıyla beraber kura hakkı elde edip etmediğini kontrol edebilecek. Kura çekiminde asıl veya yedek olarak kazanamayan vatandaşların 5 bin lira başvuru ücreti iade edilecek. Peki TOKİ İzmir kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte, TOKİ İzmir kura sonuçları listesi…

İzmir TOKİ kura sonuçları 2026 sorgulama ekranı! (talep.toki.gov.tr) TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?
TOKİ İzmir kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden hak sahiplerine ulaşmak isteyenler yoğunluk oluşturuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesinde en fazla başvuru ve konut yapılacak illerden birisi İzmir olmuştu. TOKİ kura çekimini Youtube üzerinden canlı yayınlarken gözler sonuçlara çevrildi. TOKİ İzmir’de Menemen, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk, Urla ilçelerine konut inşaa edecek. TOKİ İzmir kura sonuçlarına göre asıl olarak hak kazanan adaylar, istenen belgelerle birlikte konut sözleşmesi imzalayacak. Konut sözleşmeleriyle beraber konutların devredilmesinin önüne geçilecek. Sözleşmeler imzalandıktan sonra ödeme planlarına göre taksitler başlayacak. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenlerin yerine yedekler davet edilecek. Peki TOKİ İzmir 21.020 konut kura sonuçları isim listesi 2026 yayımlandı mı? İşte, TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı…

HABERİN ÖZETİ

İzmir TOKİ kura sonuçları 2026 sorgulama ekranı! (talep.toki.gov.tr) TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

TOKİ İzmir'in 21.020 sosyal konut projesi kura sonuçları canlı yayınla açıklanmakta olup, hak sahipleri sözleşme imzalayarak ödeme sürecine başlayacak.
TOKİ İzmir kura sonuçları canlı yayınla duyurulmakta ve talep.toki.gov.tr adresinden sorgulanabilmektedir.
İzmir'de Menemen, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk, Urla ilçelerine toplam 21.020 konut inşa edilecek.
Hak kazanan adaylar, idarece belirlenen tarihlerde konut sözleşmesi imzalayarak taksit ödemelerine başlayacak.
Başvuru şartlarını sağlamayan veya yanlış bilgi verenlerin yerine yedekler davet edilecek; kurada çıkmayanlar başvuru ücretini geri alabilecek.
TOKİ İstanbul kura çekiminin Mart ayının ikinci haftasında yapılması beklenmektedir.
TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI

TOKİ İzmir kura sonuçları kazananları, isim listesi şeklinde duyuruluyor. TOKİ İzmir kura çekimi Youtube üzerinden canlı yayınlanıyor. Sonuçlar ise canlı yayında belli olurken takip edemeyenler ise isim listeleri üzerinden sorgulama yapabilecek, TOKİ İzmir kura sonuçları, hak sahiplerine basılı veya farklı bir bildirim yöntemiyle iletilmeyecek. TOKİ İzmir sonuçlarını öğrenmek isteyenler, talep.toki.gov.tr adresine giriş yapayarak karşılarına gelen ekranda İzmir’i seçerek sağ bölümde ilçelere göre “Kura sonucu” bölümünden listelere ulaşabilirler. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan listelere gidebilirsiniz.

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI HAK SAHİPLERİ LİSTESİ (açıklandığında otomatik olarak aktif olacaktır)

İzmir TOKİ kura sonuçları 2026 sorgulama ekranı! (talep.toki.gov.tr) TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ İzmir kura çekimi saat 15.00’da başladı ve canlı yayında sürüyor. TOKİ İzmir kura çekimi ilçelere göre sırasıyla Menemen (merkez) Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk, Urla ilçeleri için yapılacak. İzmir’de tüm ilçelerin kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayınlanacak. Kura çekimi canlı yayını sona erdikten sonra TOKİ İzmir kura sonuçlarının en geç iki (2) saat içerisinde duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi duyuru geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

İzmir TOKİ kura sonuçları 2026 sorgulama ekranı! (talep.toki.gov.tr) TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ BEKLENMEYE BAŞLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 500 bin konut kura çekimi büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’na yapılacak toplam 100 bin konut kura takvimi ise henüz belli olmadı.

TOKİ 500 bin konut kampanyasına yaklaşık 8 milyon 800 bin başvuru gelirken 3 milyona yakın kişi, başvuru şartarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak. TOKİ İstanbul kura çekimine katılmaya hak kazananlar listesi yayınlandıktan sonra kura takvimi netlik kazanacak. Mart ayının ikinci haftasında İstanbul ili için kura çekiminin yapılması bekleniyor.

İzmir TOKİ kura sonuçları 2026 sorgulama ekranı! (talep.toki.gov.tr) TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

İZMİR’DE KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK? (İLÇELERE GÖRE)

İzmir Merkez menemen 15 bin konut

Aliağa bin 1200 konut

Bergama 740 konut

Dikili 500 konut

Foça 1000 konut

Güzelbahçe 250 konut

Karaburun 80 konut

Kemalpaşa 1000 konut

Seferihisar 500 konut

Selçuk 500 konut

Urla 250 konut

İzmir TOKİ kura sonuçları 2026 sorgulama ekranı! (talep.toki.gov.tr) TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?

TOKİ İZMİR KURA SONUCU KAZANANLARI ADIM ADIM YAPILACAKLAR

TOKİ İzmir kura sonuçlarına göre asıl olarak hak kazanan adaylar, idare tarafından belirlenen tarihlerde konut sözleşmesi imzalayacak.

Konut sözleşmeleri yine benzer şekilde ilan edilen banka şubeleri üzerinden imzalanacak. Konut sözleşmesi yapılırken adaylardan başvuru türüne göre ikametgah, gelir beyannamesi ve diğer belgeler istenecek.

Yanlış, yanıltıcı bilgi verenler veya belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayanların yerine yedekler davet edilecek.

Konut sözleşmesi imzalandıktan sonra bir (1) sonra taksit ödemeleri başlayacak. Ödeme planlarına bankalar üzerinden erişim sağlanabilecek. Konut taksitleri 1+1, 2+1 vb. durumlara göre farklılık gösterecek.

İzmir TOKİ kura sonucuna göre asıl veya yedek olarak çıkmayan adaylar ise 5 bin lira başvuru ücretini geri alabilecek. Başvuru bedelleri, banka şubeleri, ATM’lerden temin edilebilecek.

İzmir TOKİ kura sonuçları 2026 sorgulama ekranı! (talep.toki.gov.tr) TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden sorgulanır?


