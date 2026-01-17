Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Antalya'da araç içinde yanmış ceset olayının perde arkası ortaya çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araç içinde yanmış halde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Şüphelilerin kaza süsü vermek için aracı yaktığı belirlenirken namus meselesi tartışması ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
15:03
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
15:03

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araç içerisinde yanmış halde bir erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden A.K. jandarmaya teslim olurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., A.Ö. ve B.Ö. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da araç içinde yanmış ceset olayının perde arkası ortaya çıktı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden A.Ö.'nün jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, maktulü araç içerisinde öldürdüğünü, ardından delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Antalya'da araç içinde yanmış ceset olayının perde arkası ortaya çıktı

1 TUTUKLAMA, 3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında, olayın birinci derecede şüphelisi olduğu değerlendirilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Ö., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K., K.D. ve B.Ö., adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da araç içinde yanmış ceset olayının perde arkası ortaya çıktı

OLAYA İLİŞKİN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli A.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi. Namus meselesi iddiasıyla ikili arasında tartışmanın çıktığı daha sonrasında birlikte oldukları araç ile olay yerine geldikleri, şoför koltuğunda oturan A.Ö.'nün, yolcu koltuğunda oturan Hacı Ali Tuncer'e levye ile saldırarak öldürdüğü belirlendi.

Antalya'da araç içinde yanmış ceset olayının perde arkası ortaya çıktı

Şüpheli A.Ö.'nün olaya kaza süsü vermek için Tuncer'in cesedini şoför koltuğuna aldığı ve emniyet kemerini taktıktan sonra aracı benzinle ateşe verdiği tespit edildi. Ayrıca olayda kullanılan levyenin de olay yeri inceleme ekipleri tarafından bulunarak muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Antalya'da korkunç olay! Arabada yanmış ceset bulundu
