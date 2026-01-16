Menü Kapat
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Antalya'da korkunç olay! Arabada yanmış ceset bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın içinden yanmış bir ceset çıktı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
02:45
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
02:45

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Mevkii'nde saat 22.00 sıralarında araç yangını olduğu yönünde itfaiyeye ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'da korkunç olay! Arabada yanmış ceset bulundu

ARAÇTA YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı araç içerisinde yanmış bir ceset olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Antalya'da korkunç olay! Arabada yanmış ceset bulundu

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma başlatıldı.

Antalya'da korkunç olay! Arabada yanmış ceset bulundu

KİMLİĞİ VE ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#Yaşam
