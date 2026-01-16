Antalya'da korkunç olay! Arabada yanmış ceset bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Mevkii'nde saat 22.00 sıralarında araç yangını olduğu yönünde itfaiyeye ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı araç içerisinde yanmış bir ceset olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek olduğu belirlenen şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma başlatıldı.

KİMLİĞİ VE ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.