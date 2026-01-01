Ormanlık alanda dehşet! Aracı dere içinde, cesedi karların üzerinde bulundu!

Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Dumanlıkaya mevkiinde bulunan ormanlık alanda ATV aracıyla seyir halinde olan grup dere yatağında bir araç fark etti. Aracı gören grup durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler araç ve çevresinde incelemelerde bulundu.

ARACIN 10 METRE UZAĞINDA CESET BULUNDU

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar sonucunda araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta, dere yatağında 62 yaşındaki Cemal Eryılmaz'ın hareketsiz şekilde yattığını tespit etti.

SİLAH VE BIÇAK YARASI YOK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eryılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede şahsın bedeninde silah ya da bıçak yarasına rastlanmazken, şahsın atletli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.