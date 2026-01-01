Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ormanlık alanda dehşet! Aracı dere içinde, cesedi karların üzerinde bulundu!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dehşet yaşandı. Ormanlık alanda dere yatağında bulunan aracın 10 metre uzaklığında erkek cesedi bulundu. Şahsın bedeninde silah ve bıçak yaralı bulunmadığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 15:50

Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Dumanlıkaya mevkiinde bulunan ormanlık alanda ATV aracıyla seyir halinde olan grup dere yatağında bir araç fark etti. Aracı gören grup durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler araç ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Ormanlık alanda dehşet! Aracı dere içinde, cesedi karların üzerinde bulundu!

ARACIN 10 METRE UZAĞINDA CESET BULUNDU

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar sonucunda araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta, dere yatağında 62 yaşındaki Cemal Eryılmaz'ın hareketsiz şekilde yattığını tespit etti.

Ormanlık alanda dehşet! Aracı dere içinde, cesedi karların üzerinde bulundu!

SİLAH VE BIÇAK YARASI YOK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eryılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Ormanlık alanda dehşet! Aracı dere içinde, cesedi karların üzerinde bulundu!

Yapılan ilk incelemede şahsın bedeninde silah ya da bıçak yarasına rastlanmazken, şahsın atletli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya yine turizmde rekor kırdı! Bakan Ersoy, kenti ziyaret edenlerin sayısını açıkladı
Ölüm karayolunda yakaladı! Ameliyattan çıktı, kazada can verdi
İstanbul'da kar yağışı fena bastırdı! Beşiktaş sokaklarını gören inanamadı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.