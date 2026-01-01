Menü Kapat
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Antalya yine turizmde rekor kırdı! Bakan Ersoy, kenti ziyaret edenlerin sayısını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

Antalya yine turizmde rekor kırdı! Bakan Ersoy, kenti ziyaret edenlerin sayısını açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalya'nın 2025 turizm verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ersoy, Akdeniz'in turizm başkenti olarak nitelendirdiği Antalya'da, rekorlarla dolu bir yılın geride bırakıldığını vurguladı.

Antalya yine turizmde rekor kırdı! Bakan Ersoy, kenti ziyaret edenlerin sayısını açıkladı

ANTALYA'DA 2025'İ DE REKORLA KAPATTI

Bakan Ersoy paylaşımında, "Antalya'da 2025'i de rekorla kapattık. Akdeniz'in turizm başkenti Antalya, 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yıla göre yüzde 1,17 artış sağlayarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle, Antalya turizmde güçlü konumunu 2025'te de korudu" ifadelerine yer verdi.

Antalya yine turizmde rekor kırdı! Bakan Ersoy, kenti ziyaret edenlerin sayısını açıkladı
#Gündem
