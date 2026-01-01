İslam Memiş'ten şoke eden altın ve gümüş uyarısı! 2026 yılında kim zengin olacak?

EV ARABA ALACAKLAR DİKKAT

Yani biraz daha stabil, dinlenen, biraz daha kar satışlarının yoğun olduğu bir dönem bekliyorum yılın ikinci yarısında.



O yüzden bugüne kadar altın gümüş biriktirmiş olan, ev alacak, araba alacak, nakit ihtiyacı olan yatırımcıların bu yılın ilk yarısını bence değerlendirmesi gerekiyor.



