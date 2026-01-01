İslam Memiş'ten şoke eden altın ve gümüş uyarısı! 2026 yılında kim zengin olacak?

Kategoriler
2025’i parlak kapanışlarla geride bırakan altın ve gümüş, 2026’ya da iddialı başlıklarla giriyor. Ancak bu kez tablo tek yönlü değil. Finans Analisti İslam Memiş değerli metallerin 2026 yılı röntgenini çekti.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in katıldığı canlı yayındaki 2026 öngörüleri şöyle:
YAZ HEDEFİ 8.000 TL
Kısa vadede altın ve gümüş tarafında düşüş yönlü kar satışlarının veya teknik düzeltmenin devamını bekliyoruz.
Yine orta ve uzun vadede altın Gümüş tarafındaki bu yükselişlerin devamını da bekliyoruz.
Yine yaz aylarında 4.800-4.880 dolar ons altın tarafında. Gram altın tarafında ilk hedefimiz 8.000 lira olacak.
GÜMÜŞ TARAFINDA DURUM NE?
Gram gümüş tarafından 120 lira hedef konumunda.
Yine yılın ilk yarısında yükseliş yönü beklentimiz devam etmekte.
Ancak yılın ikinci yarısı altın ve gümüş tarafında veya değerli metaller tarafında rüzgar tersine dönebilir.
EV ARABA ALACAKLAR DİKKAT
Yani biraz daha stabil, dinlenen, biraz daha kar satışlarının yoğun olduğu bir dönem bekliyorum yılın ikinci yarısında.
O yüzden bugüne kadar altın gümüş biriktirmiş olan, ev alacak, araba alacak, nakit ihtiyacı olan yatırımcıların bu yılın ilk yarısını bence değerlendirmesi gerekiyor.
2025’İN ZENGİNLİĞİ 2026 YILINDA YOK
2026 yılında, 2025 yılında olduğu gibi çok fazla bir getiri beklemiyorum şahsen.
Ona göre hazırlık yapmakta fayda var.
Yani ocak ayında tekrarlık kâr satışlarının devamı özellikle altın alacaklara bir fırsat verecek.
KISA VADEDE DÜŞECEL ORTA VADEDE YÜKSELECEK
Öte taraftan yine Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirmeleri devam edecek. Yine belirsizlikler devam ediyor.
Haliyle Haziran ayına kadar yükselişler yine devam edecek gibi duruyor.
NE ZAMAN ALIM YAPMALI?
Gram altın şu anda 6.190 lira fiziki altın kapalı çarşı piyasasında.
Yine 6.000 lira seviyesinin altına sarkınca almak lazım.
%50 bugünlerde alınabilir ama diğer %50'yi mutlaka 6.000 lira seviyesinin altına sarkınca almak gerekiyor.
ONS TARAFINDA DA GERİLEME GELECEK
ONS tarafta da 4.300 dolar seviyesinin üzerindeyiz ama tekrar 4.300 dolar seviyesinin altına sarkmalar bekliyoruz.
Orada da kademeli alım yapmak şu anda mantıklı görünüyor.
2026’DA ALTIN VE GÜMÜŞE BEL BAĞLAMAMAK GEREKİYOR
2026 yılının ilk yarısı yükseliş, ikinci yarısı düşüş olarak bakmak lazım.
2026 yılında altın ve gümüş tarafına çok bel bağlamamak lazım.
Biraz daha dinlenen düşüş ve yatay süreci göreceğiz.”