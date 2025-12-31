Ölüm karayolunda yakaladı! Ameliyattan çıktı, kazada can verdi

Batman'da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda kritik bir açık kalp ameliyatı geçiren ve tedavi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu edilen vatandaş, Siirt'teki ikametgahına gitmek üzere yola çıktığı esnada trafik kazası geçirdi.

Sağlık mücadelesini hastanede kazanan şahıs, yolculuk sırasında yaşanan bu feci kazada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.