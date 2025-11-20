Batman'da sisli kartpostallık manzara!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Batman'da etkili olan yoğun sis, gün batımının kızıllığıyla birleşerek şehrin üzerinde adeta bir sis denizi oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerde ortaya çıkan manzara, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Batman Üniversitesi yerleşkesindeki caminin minareleri, sis tabakasının üzerinde adeta yüzer gibi görünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Alt kısımlar sisle kaplanırken minarelerin gün batımının turuncu ve pembe tonlarıyla buluşması, eşsiz kareler arasında yer aldı.
Nadir görülen bu doğa olayı eşsiz bir atmosfer oluşturdu.