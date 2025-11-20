Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan otel çalışanının ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan otel çalışanının ifadesi ortaya çıktı. Otelin kapısını kilitleyen M.M., "Yemek için otelin kapısını kilitleyerek kebapçıya gittim. Çıkarken kapıyı kilitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. Döndüğümde kapı önünde ambulans gördüm" dedi.

"PARAYA İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN KABUL ETTİM"

Çalışan M.M. ifadesinde, "Harbour Suits isimli iş yerinde yarı zamanlı olarak çalışırım. Böcek ailesinin otele giriş yaptığı gün ben çalışmıyordum. 10 Kasım günü otelin resepsiyonunda çalışmaya başladım. Aynı gün Böcek ailesi ile karşılaştık. Kendileri ile kısa bir sohbetimiz oldu. Otelde ilaçlama yapıldığı esnada ben çalışmıyordum. 12 Kasım günü saat 10-11 gibi Çiğdem Böcek ve Servet Böcek yanıma gelerek çocuklarının kustuğunu, odanın temizlenmesi gerektiğini söylediler. Ayrıca hastaneye gitmek için yardım istediler. Daha sonra otelden çıktıklarını gördüm. Mesaim bittiği için evime geçtim. Aynı gün akşam 20.30 sıralarında resepsiyon görevlisi olarak çalışan Rüstem beni aradı. Acil işi olduğunu söyleyerek, benden onun yerine çalışmamı istedi. Ben de paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim" diye konuştu.

"OLAYLA HERHANGİ BİR ALAKAM YOKTUR"

"Otele geçtiğimde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeniyle hava almak için dışarı çıktım" diyen M.M., şöyle devam etti:

"Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. 01.30 sıralarında yemek için otelin kapısını kilitleyerek kebapçıya gittim. Çıkarken kapıyı kilitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. Otelde koku olduğundan yemeği bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum."

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.