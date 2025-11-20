Cumhurbaşkanı Erdoğan nüfus artış oranını değerlendirdi: Şu an felaketi yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aileye baktığımızda milleti, millete baktığımızda onu meydana getiren büyük medeniyeti görürüz. Aileyi güçlendirmeden devleti yaşatamazsınız. Aile mektebinde yetişenler şuurlu olursa toplum da güçlü olur.

"DÜNYANIN İMRENEREK BAKTIĞI BİRİKİMİN SAHİBİYİZ"

Tıpkı aile gibi kültür ve sanat da bizi, değerlerimizi yansıtır. Kuşaklar ve insanlar arasında bağ kuran alanların başında hiç şüphesiz kültür-sanat gelir. Bu konuda dünyanın imrenerek baktığı birikimin sahibiyiz. Ecdadımız askeri, siyasi ve idari kabiliyetlerini kültürle sanatla birleştirmiştir.

"ALARM ZİLLERİ ÇOK YÜKSEK SESLE ÇALIYOR"

Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış oranımız azalıyor. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl ölçülen doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor.

"KADINLAR ÇOCUK YETİŞTİRME KONUSUNDA EŞLERİNDEN GEREKLİ DESTEĞİ GÖREMİYOR"

Şehirde kadınların giderek daha fazla yalnızlaşmasıdır. Kadınlar çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Hz. Peygamberimiz şöyle diyor; 'Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarılarıdır. Evlat sahibi tüm babalara eşlerine daha fazla destek olmaları çağrısında bulunuyorum. Veriler bize gençlerin geç yaşlarda evlendiğini gösteriyor. Toplum olarak giderek daha çok bireyselleşiyor bunun sonucu olarak daha fazla yalnızlaşıyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 SENEYİ AİLE VE NÜFUS 10 YILI OLARAK İLAN ETTİK"

Kırdan kente göçün yanı sıra neoliberal kültürün de etkisiyle hayatımızın her alanında köklü değişiklikler meydana geliyor. Aile kurumuna yönelik çalışmalarımıza hız verdik. 2025 senesini aile yılı ilan ettik. Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Doğum yardımlarımıza da ivme kazandırdık. Önümüzdeki 10 seneyi Aile ve Nüfus 10 yılı olarak ilan ettik.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU