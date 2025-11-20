Komisyonda gergi anlar! Bakan Yusuf Tekin CHP'li Ağbaba'ya 'sıfır' verdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

EĞİTİM BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ve kesin hesapları ile Bakanlık, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin Sayıştay raporları görüşülecek. Komisyon'da, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

KOMİSYONDA GERGİN ANLAR

Salona girdikten sonra milletvekilleri ile tokalaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Notlarınız, karneniz hazır." diyerek hazırladıkları karneyi gösterdi. Bunun üzerine Bakan Tekin, "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan, yanlış." karşılığını verdi.