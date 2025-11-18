Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

AK Parti'den İBB'ye sert çıkış: 'Tek bir otobüs alınmadı, bütçe açığı ikiye katladı'

İBB Meclisinde İETT'nin son durumu tartışıldı. AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, İETT'nin mali durumuna yönelik eleştirilerde bulundu.

AK Parti'den İBB'ye sert çıkış: 'Tek bir otobüs alınmadı, bütçe açığı ikiye katladı'
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 18:58

Büyükşehir () Meclisinde, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri () Genel Kurulu'nda kurumun mali durumu ele alındı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in, Meclis'te 2026 yılı ve performans programına dair sunumunun ardından Meclis üyeleri bütçeyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

AK Parti'den İBB'ye sert çıkış: 'Tek bir otobüs alınmadı, bütçe açığı ikiye katladı'

"BÜTÇE AÇIĞI İKİ KATI ARTMIŞ"

Toplantıda kurumun mali durumuna ilişkin söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, İETT'nin 2026 yılı tahmini gider bütçesinin 75 milyar 100 milyon, tahmin edilen gelirinin 56 milyar lira olduğunu söyledi.

Aradaki farkın bütçe açığı olduğunu aktaran Yıldız, "2026 yılında yüzde 26 bütçe açığı verilmiş. 2019'da (belediyeyi) aldıkları zaman yüzde 13. Tam iki katı artmış. Nereden nereye?" ifadelerini kullandı.

Yıldız, 2019 ve 2025 yıllarındaki ana bütçe kalemleri bilinirse 2026 yılı bütçesi ve bütçe kalemlerinin daha doğru bir şekilde değerlendirilebileceğini dile getirerek, "2019 yılındaki bütçede mal ve hizmet oranları yüzde 76'yken, 2025 yılında mal ve hizmet alımı yüzde 87'lere yükselmiştir. Bu da demek oluyor ki yedek ödenek ve diğer zorunlu gider kalemleri eklediğimizde yatırıma kalan rakam yok denecek kadar azdır." değerlendirmesini yaptı.

"İETT'YE BİR TANE ARAÇ BİLE ALINMADI"

Yıldız, 2025 yılı itibarıyla yatırıma kağıt üzerinde ayrılan pay yüzde 28 olsa da yatırıma dönüşen bütçenin sadece yüzde 2 olduğunu belirterek, "Bu yüzde 2'lik yatırımda ne var derseniz, açık, kapalı, akıllı, akılsız kapalı durak yapımları ve lisans alımları var. 2025 yılında araç alımı için ayrılan bütçe 12 milyar 471 milyon lira. Bu rakamla 555 araç alımı planlıyorlardı. Sizce kaç adet araç aldılar? Ne 300'ü, ne 200'ü, ne 400'ü, ne 100'ü. CHP'li İBB yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İETT'ye bir tane araç bile alamamıştır." ifadelerini kullandı.

Tek bir araç bile alınmamasının bir nedeni olması gerektiğini belirten Yıldız, "Nedeni gayet açık. Sayıştay raporlarında açık açık yazılmış. Bakım onarım giderlerinin kontrol edilememesi. Bu kontrolsüzlük öyle bir hale geldi ki İETT'nin kasası bakım onarım firmasının kasası olmuş." diye konuştu.

"İETT BİLETİ YÜZDE 1346 ARTTI"

Yıldız, 2019'da 2 lira 60 kuruş olan İETT biletinin 2025'te 35 lira olduğunu, yani yüzde 1346 arttığını kaydederek, "İstanbul halkı adına çağrımız 'İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız.' diyen CHP'li başkanın dava arkadaşlarıysanız -ki öyle olduğunuzu söylüyorsunuz- İETT'ye zam yapmak yerine gelin sayın Başkanım siz de öncülük edin. Yüzde 25 indirim yapalım." dedi.

İBB'ye 'megabüs' eleştirisi: 'Hızray yazı olarak kaldı'
