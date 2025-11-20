Menü Kapat
125 kilometrelik dev altın madeni keşfedildi! Mekke bölgedeki tüm planları değiştirdi

Kasım 20, 2025 14:31
1
Altın 2025 yılının son çeyreğinde konuşulmaya devam ederken, Suudi Arabistan’da yapılan jeolojik çalışmalar, ülke tarihinin en büyük altın keşiflerinden birini ortaya çıkardı.

 

2

Suudi Arabistan’ın Mekke bölgesinde yürütülen detaylı jeolojik araştırmalar, açıkçası kimsenin beklemediği büyüklükte bir sonucu ortaya çıkardı. Uzmanlar, yaklaşık 125 kilometre boyunca kesintisiz uzanan dev bir altın damarı tespit edildiğini duyurdu. Ülke tarihinde ilk kez bu ölçekte bir rezervle karşılaşıldığı belirtiliyor.

3

Keşfin ardından hem bölgede hem de küresel piyasalarda ciddi bir hareketlilik oluştu. Çünkü damarın boyutu, sadece Orta Doğu için değil, dünya altın piyasası için de dikkate değer.

4

YÜKSEK SAFLIKTA ALTIN, YÜKSEK BEKLENTİ

İlk analizlere göre damarın yüksek saflıkta altın içerdiği ifade ediliyor. Jeologlar, rezervin toplam miktarının da oldukça yüksek çıkabileceğini söylüyor. Bu durum, Suudi Arabistan’ı kısa sürede dünyanın önde gelen altın üreticileri arasına taşıyabilecek potansiyele sahip.

Doğrusu, rezerv miktarı kesinleştiğinde piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı şimdiden merak konusu.

5

Keşif, Suudi Arabistan’ın petrol dışı gelir kaynaklarını büyütmeyi hedefleyen “Vision 2030” programı açısından da önemli bir gelişme. Altın madenciliğinin, ekonominin çeşitlendirilmesi hedeflerine ciddi bir katkı sağlaması bekleniyor.

 

6

Bölgedeki yeni maden için büyük ölçekli altyapı yatırımlarının gündemde olduğu, bunun da binlerce kişiye istihdam yaratabileceği ifade ediliyor. Kısacası, ülkenin madencilik kapasitesinde ciddi bir sıçrama kapıda.

7

KÜRESEL ALTIN PİYASASI NE BEKLİYOR?

Uzmanlar, bu büyüklükteki bir rezervin orta ve uzun vadede küresel altın arzını artırabileceğini belirtiyor. Ancak işin doğrusu, 125 kilometrelik dev damarın üretime alınması yıllar sürecek ve maliyetli bir süreç. Bu nedenle kısa vadede altın fiyatlarında sert bir oynama beklenmiyor.

