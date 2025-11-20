Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Sapanca Gölü'ndeki gizemli köpürmenin nedeni belli oldu

Sapanca Gölü'nde görülen yüzey kabarcıklarıyla ilgili inceleme yapan SASKİ ve AFAD ekipleri, su kalitesini tehdit eden herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Kabarmaların doğal hava çıkışından kaynaklandığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sapanca Gölü'ndeki gizemli köpürmenin nedeni belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 14:41

Sapanca Gölü'nün bazı bölgelerinde görülen yüzey kabarcıklarının kamuoyunda oluşturduğu endişe üzerine harekete geçen SASKİ ekipleri, yaptıkları detaylı incelemelerde bu oluşumların gölün su kalitesine herhangi bir zarar vermediğini tespit etti.

OLUMSUZ BULGUYA RASTLANMADI

Açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ile koordineli yürütülen incelemeler doğrultusunda alınan hava örnekleri ve su numunelerinde olumsuz bulguya rastlanmadığı aktarılarak, "AFAD gaz ölçüm testleri ve SASKİ laboratuvar incelemelerinin ardından göldeki su kabarmasının su kalitesine zarar veren bir durum olmadığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Sapanca Gölü'ndeki gizemli köpürmenin nedeni belli oldu

Teknik değerlendirmelerde, yüzeyde görülen hareketliliğin yer altında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklandığı ve olağan bir durum olduğunun belirlendiği, SASKİ'nin Sapanca Gölü'nün su seviyesini, ekosistemini ve kalite değerlerini düzenli takip ettiği vurgulanan açıklamada, böylece olası değişimler anlık takip edilerek hem içme suyu kalitesi hem de göl sağlığının maksimum seviyede korunma altında tutulduğu anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, göl yüzeyinde gözlenen kabarma sonrasında ekiplerin derhal bölgeye intikal ederek AFAD ile koordineli numune alım çalışmalarını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sapanca Gölü'ndeki gizemli köpürmenin nedeni belli oldu

Analizlerde su kalitesinde olumsuzluğa rastlanmadığını aktaran Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'nün hem şehrimizin içme suyu kaynağı hem de doğal ekosistem açısından taşıdığı değer doğrultusunda periyodik kontrollerimizi sıklaştırmış bulunuyoruz. Gölümüzün dip ve yüzeyinde yaşanan her değişimi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunun güvenliği ve kalitesi konusunda tereddüt etmelerine gerek yoktur." ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP İmralı için tercihini yaptı! İşte gündemi hareketlendirecek seçim sonucu
Mutfağındaki dev kartala "Kartalcık kartalcık" diye seslenmesi gündem oldu!
ETİKETLER
#afad
#Şaşkınlık
#Endişeler
#Sapanca Gölü
#Su Kalitesi
#Kabarcık
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.