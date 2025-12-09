Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Green Card başvuruları iptal mi oldu neden başlamadı?

Green Card 2026 başvuru zamanı adaylar tarafından yakından izleniyor. DV Lottery Çeşitlilik Vizesi Programı kapsamında başvuru yapmak isteyenler, sürecin başlayıp başlamadığını sorguluyor.

Green Card başvuruları iptal mi oldu neden başlamadı?
09.12.2025
09.12.2025
saat ikonu 00:38

2026 başvuru süreciyle ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor. DV Lottery programına katılmak isteyen adaylar, başvuru tarihinin bildirilip bildirilmediğini araştırıyor.

ABD makamlarından gelen son açıklamalar ve 2027 Çeşitlilik Vizesi Programı’nda yapılan düzenlemeler sonrası gözler resmi takvime çevrildi.

Green Card başvuruları iptal mi oldu neden başlamadı?

GREEN CARD BAŞVURULARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Green Card başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk İşleri'nden yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değil. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların ve seçilme şansınızı artırabileceklerini öne süren kişi ve kuruluşların duyurularının farkındayız. Bu doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ve bu yılki süreçteki değişikliklerle ilgili detaylar, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda paylaşılacaktır."

Green Card başvuruları iptal mi oldu neden başlamadı?

GREEN CARD BAŞVURUSU NEDEN BAŞLAMADI?

Green Card başvuruları hakkında ücret alınacağı iddiası gündeme taşındı. Söz konusu haberlerde, başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti isteneceği, bu nedenle sistemde yapılan yenilik nedeniyle Green Card başvurularının ertelendiği ileri sürüldü.

Öte yandan artık Green Card başvurularında herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı geri getirmek için Trump yönetimi tasarı hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu sene uygulanmayacak.

ETİKETLER
#green card
#Dv Lottery
#Abd Vizesi
#İmmigrasyon
#Başvuru Süreci
#Aktüel
