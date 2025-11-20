Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

CHP İmralı için tercihini yaptı! İşte gündemi hareketlendirecek seçim sonucu

CHP İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun kapalı toplantısında İmralı'ya ziyaret tartışması çıktı. Komisyonun 11 üyesinden 7'si ziyarete 'hayır' derken, Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Konuralp ve Taşkın Özer ziyaretin yapılması gerektiğini savundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP İmralı için tercihini yaptı! İşte gündemi hareketlendirecek seçim sonucu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 11:40

Genel Başkanı ’nin “’ya heyet gönderilsin, terör bitsin” çıkışının ardından gözler muhalefete çevrilmişti.

CHP İmralı için tercihini yaptı! İşte gündemi hareketlendirecek seçim sonucu

Bu çağrının hemen sonrasında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun milletvekillerinden oluşan kapalı toplantısında ’ın tutulduğu İmralı Cezaevi’ne ziyaret konusu masaya yatırıldı.

CHP İmralı için tercihini yaptı! İşte gündemi hareketlendirecek seçim sonucu

CHP İMRALI'YA GİDECEK Mİ?

Gazeteci Saygı Öztürk'ün haberine göre; CHP içerisinde yapılan oylamada, komisyonun 7 üyesi ziyaretin gerçekleşmesini istemedi. Toplantıda; 'İmralı'ya gidilsin' oyu veren isimler ise CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP’nin bir diğer komisyon üyesi Taşkın Özer oldu.

CHP İmralı için tercihini yaptı! İşte gündemi hareketlendirecek seçim sonucu

Çıkan karar, CHP Genel Başkanı 'e iletilecek ve İmralı'ya gidilip gidilmemesi yönündeki kararını açıklayacak. Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre; Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışana Özgür Özel de olumlu yönde bakıyor.

CHP İmralı için tercihini yaptı! İşte gündemi hareketlendirecek seçim sonucu

CHP'nin İmralı heyetinde olup olmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti ve CHP'nin İmralı kararı! Gözler Meclis'te
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DEM Parti'den Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözlerine cevap
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#devlet bahçeli
#mhp
#muhalefet
#öcalan
#imralı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.