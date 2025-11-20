CHP İmralı için tercihini yaptı! İşte gündemi hareketlendirecek seçim sonucu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İmralı’ya heyet gönderilsin, terör bitsin” çıkışının ardından gözler muhalefete çevrilmişti.

Bu çağrının hemen sonrasında CHP İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun milletvekillerinden oluşan kapalı toplantısında Öcalan’ın tutulduğu İmralı Cezaevi’ne ziyaret konusu masaya yatırıldı.

CHP İMRALI'YA GİDECEK Mİ?

Gazeteci Saygı Öztürk'ün haberine göre; CHP içerisinde yapılan oylamada, komisyonun 7 üyesi ziyaretin gerçekleşmesini istemedi. Toplantıda; 'İmralı'ya gidilsin' oyu veren isimler ise CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP’nin bir diğer komisyon üyesi Taşkın Özer oldu.

Çıkan karar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletilecek ve İmralı'ya gidilip gidilmemesi yönündeki kararını açıklayacak. Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre; Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışana Özgür Özel de olumlu yönde bakıyor.

CHP'nin İmralı heyetinde olup olmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.